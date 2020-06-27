竹市回收生活節開跑 廢筆電等7類資源物可換現金抵用券

廢電腦、筆電不要丟！新竹市環保局推出回收生活節，即日起至10月31日，廢電腦、平板等7類資源物，可到3C賣場或量販店兌換10元至300元現金抵用券，數量有限兌完為止，市長林智堅說，希望透過活動鼓勵資源回收再利用，活絡循環經濟，為環境永續盡心力。

市府環保局長江盛任說，廢筆電及平板可兌換100元、主機150元、顯示器150元、鍵盤10元、電扇50元、乾電池1公斤20元、電視機300元的現金抵用券，每人每項資源物限兌換3份，現金抵用券限於各辦理回收的3C賣場或量販店直接購物折抵使用。

江盛任說，回收生活節分為3C賣場及量販店兩個回收管道，方便民眾就近提交資源物兌換現金抵用券，其中3C賣場有NOVA新竹店及順發新竹店、經國店，回收兌換時間即日起10月31日，回收種類及營業時間可洽各店家。

第2個回收管道為量販店，包括大潤發新竹湳雅店、愛買新竹店，將辦理12場次回收7類資源物，每個賣場各舉辦6場次，活動日期及時段都可上環保局網站查詢。