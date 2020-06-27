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竹市回收生活節開跑 廢筆電等7類資源物可換現金抵用券
廢電腦、筆電不要丟！新竹市環保局推出回收生活節，即日起至10月31日，廢電腦、平板等7類資源物，可到3C賣場或量販店兌換10元至300元現金抵用券，數量有限兌完為止，市長林智堅說，希望透過活動鼓勵資源回收再利用，活絡循環經濟，為環境永續盡心力。
市府環保局長江盛任說，廢筆電及平板可兌換100元、主機150元、顯示器150元、鍵盤10元、電扇50元、乾電池1公斤20元、電視機300元的現金抵用券，每人每項資源物限兌換3份，現金抵用券限於各辦理回收的3C賣場或量販店直接購物折抵使用。
江盛任說，回收生活節分為3C賣場及量販店兩個回收管道，方便民眾就近提交資源物兌換現金抵用券，其中3C賣場有NOVA新竹店及順發新竹店、經國店，回收兌換時間即日起10月31日，回收種類及營業時間可洽各店家。
第2個回收管道為量販店，包括大潤發新竹湳雅店、愛買新竹店，將辦理12場次回收7類資源物，每個賣場各舉辦6場次，活動日期及時段都可上環保局網站查詢。
環保局指出，為保護地球有限資源，希望大家落實環保回收再利用，市民平日也可將廢資訊物品交付給環保局清潔隊的資源回收車或合法回收業者，勿當成一般垃圾丟棄，共同為環境盡一分心力。
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