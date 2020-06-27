竹縣推動營養午餐採用在地有機蔬菜 吸引青農回鄉種植

新竹縣推動有機安全農業多年，去年正式讓全縣120所國中小學營養午餐採用在地有機蔬菜，經過一整個學年已由在地農民供應近324公噸有機蔬菜；為鼓勵更多人加入供應鏈，縣府也協助申請農委會補助，讓農民提升生產效能、經營效率及穩定市場供應，因而吸引許多青年回鄉。

39歲的曾晧真即是回鄉青年之一，同時也是十大神農獎得主吳文岳的徒弟，今年6月初他的有機農場在獲得縣府協助輔導下順利揭牌，農場面積約0.5公頃。

目前農場依時令生產芥蘭菜、小白菜、空心菜、莧菜等多種短期葉菜類，採十字花科與非十字花科輪作，並把在吳文岳老師農場所習得SOP生產作業方式納入，讓小面積也有高產量，除主力供應學校午餐有機食材外，也透過小包裝方式販賣。

縣府表示，為了鼓勵更多有機農友加入供應行列，目前持續積極協助農友申請行政院農業委員會農糧署溫室設施補助計畫，爭取溫室、設施環境控制及生產設備等補助，以此協助農友提升生產效率及穩定市場供應。

新竹縣營養午餐採用有機蔬菜的政策也即將屆滿1年，目前全縣中小學營養午餐一周至少能吃到2次在地有機蔬菜，農會也設立在地有機蔬菜供應平台，辦理有機蔬菜調度、貯運供應等工作。