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大溪老街連假湧入遊客 商家：人潮回升至疫情爆發前

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
桃園市大溪和平老街昨天端午節起連兩天湧入人潮，在地店家表示，老街人潮已回升至疫情爆發前休假日的水準。圖／民眾提供
桃園市大溪和平老街昨天端午節起連兩天湧入人潮，在地店家表示，老街人潮已回升至疫情爆發前休假日的水準。圖／民眾提供

桃園市大溪和平老街昨天端午節起連兩天湧入人潮，在地店家達文西瓜藝文館老闆黃建義表示，老街人潮已回升至疫情爆發前休假日的水準，「許多家長帶著孩童前來遊玩，可見遊客數非常多」。

黃建義指出，疫情期間，民眾旅遊選擇往空曠的郊區跑，桃園市除了位在山區的復興區，大溪老街因為靠山，天氣涼爽，成為民眾來桃園旅遊的首選；且相較全台大多數老街，設有騎樓也是一大特色，老街兩邊騎樓可以遮蔭，非常適合家長推著娃娃車在騎樓下逛街。

黃建義表示，許多家長擔心疫情爆發後家中孩童外出受感染，因此觀光區孩童人數也是種人潮指標，他說，昨天端午連假首日(端午節)起連兩天，老街湧入大量遊客，其中很多是帶著孩童出遊的家長，且下禮拜是許多小學生的期末考周，還有這麼多孩子出來玩，可見這兩天的遊客量非常多。

此外，老街周邊還有木藝博物館、中正公園，除增添觀光的豐富性，當老街人滿為患時，若可以建議民眾到木藝博物館 中正公園觀光，告訴民眾還有其他可以地方玩，也可有效疏散人潮，做好防疫讓民眾遊玩時更安心。而疫情使民眾無法出國旅遊，使得旅行社必須精進國內旅遊水準，開發更多國內旅遊路線、私房景點等，對於台灣整體觀光業都有好處。

桃園市大溪和平老街昨天端午節起連兩天湧入人潮，在地店家表示，老街人潮已回升至疫情爆發前休假日的水準。圖／民眾提供
桃園市大溪和平老街昨天端午節起連兩天湧入人潮，在地店家表示，老街人潮已回升至疫情爆發前休假日的水準。圖／民眾提供

大溪老街 疫情 端午節

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