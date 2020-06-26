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端午連假次日 內灣老街湧人潮六福村入園數破萬

中央社 / 新竹縣26日電

端午節連假第2天，新竹縣內灣老街等景點湧入人潮，六福村統計今天入園已破萬人。面對防疫工作，業者仍維持量體溫、勤消毒，民眾多數也都主動戴口罩，落實自主健康管理。

新竹縣今天炎熱，但不減旅客外出遊玩興致，警方表示，國道1號、3號在新竹路段今天皆出現車流回堵情形，熱門觀光景點如關西、內灣老街一帶，車流量多。

新竹縣六福村今天入園人潮比昨天踴躍，六福村行銷部經理黃淑芳表示，園區統計到現在，今天已湧入破萬名旅客；為迎接暑假，並延續端午節熱度，六福村從7月1日起，19歲以下者入園免費，期盼持續帶動人數攀升。

黃淑芳說，面對防疫工作，六福村在民眾入園時皆會量體溫，園區也勤消毒，並建議民眾應戴口罩，但由於天氣炎熱，六福村戶外部分設施未強制要求戴口罩，但在戶內部分例如劇場等，皆會請旅客戴口罩再進場。

今天內灣老街人潮多，一名到內灣老街的林姓民眾向中央社記者表示，因受疫情影響，已許久沒有外出旅行，今天到內灣老街走走，心情相當不錯。

他說，老街內人潮雖然多，但在防疫部分，民眾多有自主警覺心，在戶外行走也戴上口罩。

警方表示，今天在內灣、關西、竹東以及北埔冷泉等地觀光人潮湧入，車流量大，提醒民眾如果不是前往觀光區，應盡量避開熱門地區路段，改道而行，以免塞車而耽誤行程與時間。

內灣 老街 口罩

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