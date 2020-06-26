慶第45萬人口 竹市府贈車及45歲前摃丸吃到飽
新竹市人口數即將突破45萬，為慶祝這名「幸運寶寶」誕生，新竹市政府除了贈一部轎車，知名摃丸店也將提供「免費吃摃丸到45歲」厚禮，陪伴幸運兒快樂成長。
新竹市政府提供新聞資料表示，新竹市出生率排名全國第5，根據戶政事務所統計資料，新竹市第45萬人口已進入倒數階段，近日內人口數將突破45萬人。
新竹市長林智堅在臉書（Facebook）發文指出，一座城市人口持續穩定的自然成長，代表著這座城市讓市民敢生且願意生，更重要的是一座城市持續成長的競爭力。
林智堅表示，新竹市第45萬市民即將報到，市府也特地準備禮物，和汽車廠合作，準備一台新款轎車要送給這名幸運寶寶，希望幸福城市可以陪伴他快樂長大。
汽車經銷商董事長葉聰敏透過新聞稿表示，新竹市吸引許多年輕家庭成家立業，且通常迎接新生寶寶後就會有購車需求，此次贈送的車款受到年輕族群喜愛，功能滿足年輕家庭需求，要贈給竹市第45萬的幸運寶寶，獻上美好祝福。
此外，新竹市知名摃丸店為迎接第45萬寶寶到來，已準備好最有人情味厚禮，讓幸運寶寶「免費吃摃丸直到45歲」，讓「摃丸寶寶」成為這家在地老店的最佳代言人。
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