地方端午拚5千份連署、30日設罷王總部 王浩宇：平常心

高雄市前市長韓國瑜遭罷免後，掀起全國罷免民代潮；桃園市民進黨籍議員王浩宇也被地方醞釀罷免，中壢區有民眾發起第1階段提議連署，陸續增設3處官方連署站，信義里長邱仁德是王浩宇表叔也響應設點，環北路上還有支持罷免者自費掛布條，正逢端午連假罷免如火如荼，罷王團體要拚拿到5千份提議書，下周二成立「罷王總部」。

王浩宇說，對地方發起罷免表達尊重，自己平常心看待，現階段就是「做好自己該做的事，不會受到罷免影響」，不過，他自己在地方感受到多是支持他的聲音，選民服務照常，服務案量反而增加，他不會擔心罷免，相信中壢人會看到努力做事的人。

選罷法規定，罷免程序分為提議、連署與罷免3階段。中壢區選舉人數為31萬5143人，第1階段須獲得1%選舉人數的公民提議，也就是要取得3151份提議書。

提議通過後須在40天內完成第2階段連署，取得3萬1514份連署書，才能進入最後投票階段，同意罷免票數要多於不同意罷免，且同意罷免要達到7萬8786人才算罷免過關。

罷王團體近日在中壢成立信義、士校及環二3處連署站，端午連假雖然天氣炎熱，但仍不少民眾頂著烈日，揮汗簽署提議，就是希望罷免「不分區議員」王浩宇。

其中信義站由信義里長邱仁德提供服務處設站，今天早上8點半一開放，就陸續有市民前來簽名，邱熱心遞上礦泉水及印有「光榮中壢」字樣的原子筆留做紀念，指導民眾如何填寫，特別提醒若為公務員、現役軍人或平地原住民身份不得參與第1階段提議。