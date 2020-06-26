遊苗栗抽百萬休旅車 7月公布好康方案

國內疫情趨緩，各地國旅大爆發，端午連假更是湧現人潮，苗栗縣迎接疫情解封後的國旅商機，縣府已規畫方案，將在7月對外公布實施，屆時到苗栗住宿、旅遊有機會抽百萬休旅車、免費住宿高級旅宿的總統套房，苗栗縣文化觀光局最近並帶旅遊業者「踩線」到各景點體驗，行銷苗栗縣的國旅特色。

中央為提振經濟及旅遊消費，即將發放振興三倍券，部分縣市也自行設計「消費券」或額外加碼，苗栗縣雖然財政困難，較無能力比照外縣市額外加碼發放消費券，但為鼓勵遊客來苗栗體驗好山好水，縣府也已規畫吸引遊客前來安心旅遊的優惠獎勵措施。

苗栗縣文觀局在端午連假前特別安排踩線活動，邀國內旅遊專業團隊實際踏勘踩線，探訪縣內溫泉區、山脈脊梁旅旋遊之美，希望透過專業領隊、導遊的介紹及旅行業者的行銷，為苗栗觀光景點及周邊產業帶來更多經濟效益。

文觀局長林彥甫表示，苗栗依山傍海，是戶外旅遊好去處，縣內擁有豐富的旅遊資源，這次踩點精選苗栗最具特色景點及推薦遊客體驗的行程，包括亞洲第1口油井發源地公館出磺坑、泰安溫泉區、小鎮溫泉渡假、全台小鎮票選第一的苑裡鎮，參訪藺草文物館、彩繪稻田、愛情果園，還有全台步道票選第一的火炎山生態園區，體驗健行樂趣；踩點周邊都有客家、原住民人文旅遊特色，也接近熱門觀光景點，適合推廣苗栗在地特色新型態旅遊，活絡地方並帶動產業觀光發展。