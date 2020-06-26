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關西、內灣老街塞爆 六福村估破萬人入園
端午連假第2日，新竹縣內各景點皆出現人潮湧入觀光，尤其關西、內灣老街更出現嚴重回堵，六福村上午2小時就湧入6500人，估全日將可破萬人入園，警方提醒用路人非至景區觀光應提早改道，以免塞在車陣中無法動彈。
新竹縣今日出現32度以上高溫，但不減遊客興致，許多民眾攜家帶眷出遊，上午國1、國3新竹路段皆出現短暫車流回堵，不僅遊樂園人潮湧入，連各景區都出現難得的出遊人潮，是疫情以來最為熱絡的一次。
縣內部分路段出現車多擁擠的情況，尤其進入內灣老街的內山公路，更回堵5公里，老街內人潮爆滿，估上萬人湧入；新竹縣警方表示，除了內灣，關西、竹東及北埔冷泉都有車多情形，提醒民眾遇塞車小心駕駛、勿隨意變道。
六福村今天上午11點為止，已經湧入6500名遊客，園方估計今日將可破萬人入園，園內部分設施有出現排隊情況，但可以利用「Line Up」app進行設施預約，減少等待排隊的情況，目前園內秩序良好，沒有出現過度擁擠的情形，但仍提醒遊客建議戴口罩、保持社交安全距離。
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