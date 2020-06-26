竹塹中元城隍祭鬼月如期舉辦 市府推美食地圖開放報名

隨著疫情趨緩防疫措施解封，新竹重要宗教盛事竹塹中元城隍祭將於8月18日展開，主題定為奉旨遶境祈福除疫、掃除全台疫毒殘留，新竹市政府號召城隍廟周邊店家加入美食地圖行列，推優惠吸引消費者，市府也準備集點換好禮活動與店家拼經濟，即日起至7月3日接受店家上網報名。

市長林智堅說，隨著防疫解封，大甲媽祖及白沙屯拱天宮都重啟遶境活動，市府與新竹都城隍廟評估後，決定竹塹中元城隍祭如期舉辦，並已展開籌備工作，活動將有防疫措施，請參與民眾配合各項防疫工作。

市府民政處長倪冠勛說，新竹都城隍廟歷史悠久，是大新竹地區民眾的信仰中心，市府與廟方合作多年舉辦竹塹中元城隍祭，因新冠肺炎疫情趨緩，評估疫情風險已逐步降低，配合中央防疫新生活運動，將如期舉辦竹塹中元城隍祭。

都城隍廟總幹事鄭耕亞說，國際間疫情仍然嚴峻，因此今年中元城隍祭的主題定為奉旨遶境祈福除疫、掃除全台疫毒殘留，為台灣人民祈福。

民政處指出，先前因疫情影響影響觀光及店家、攤販生計，為推動觀光重振經濟，竹塹中元城隍祭將結合周邊特色美食店家推出美食地圖活動，遴選15家業者在8月18日至9月16日活動期間，提供美食地圖消費集章換好禮活動，有意參與的店家可上網 https://tinyurl.com/yaq3y39 報名，入選店家名單將在民政處粉絲專頁公布。