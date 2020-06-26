育達不只改名叫「普林斯頓」 還增設國中、國小部

台北市老牌私校育達高職15日起改名叫「育達學校財團法人臺北市私立普林思頓高級中等學校」，校長劉育仨表示，少子化嚴峻，私校生存難，為了延續辦學精神，兩年前就開始準備轉型，去年也正式向教育局提出增設國中、國小部，引入國外「學思達」教育模式，打造全新的「育達學校」。

面臨少子化衝擊，育達高職每年招生學生數也在下滑，劉育仨說，兩年前就預測到生存壓力，總統蔡英文也喊出2030雙語國家，但私校必須走得更前，也參考國外「學思達」教學模式，大膽喊出「自學、思考、表達」的教育方針，盼在既有辦學基礎上，創造新教育模式。

現在的育達高職，除了職校12類科，也設有普通高中。台北市教育局也證實，育達高職去年即提出109學年起，要增設國中部及國小部，招收國中2班，國小3班，每班30人，因應新學制，也提出改名申請，教育局予以尊重，日前也通過增設許可。

不過，109學年度將從8月1日開始，眼看剩不到2個月，如何在短時間內，向外界宣傳新教育方針，全力衝刺國中、國小招生，也成為現階段「普林斯頓」高中面臨的最大挑戰。

劉育仨坦言，「確實有壓力」，但因為改名、新設國中小的審查嚴格，也能體諒流程較長，不過他有自信，新學年開學後，將導入STEAM教學方法，課堂中也會導入公共議題、社區議題，現階段也積極招募外籍師資，讓孩子在校期間，有一半以上的時間能接觸到全美語沉浸式教學，包準讓大家「寡目相看！」。

有趣的是，哈佛、康橋、劍橋等大學名校校名，都曾在育達改名的討論範疇中，但劉育仨表示，普林斯頓辦學精神、主軸特色是努力目標，也曾想過改稱「育達高級中等學校」，但可能會窄化大家的思考，因此選用國際學校校名，讓大家一目了然，但也保留「育達」在前頭，延續老校長1949年的創校精神。

未來高職部將轉為普林斯頓高中附設，制服、書包，將延續育達情感跟招牌；國小到高中部份，則會用國際精神來呈現，至於現有高中部學生，短時間內可能還不清楚辦學新方向，劉育仨表示，將再跟學生溝通，一步一步來。