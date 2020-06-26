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台劇一姊楊謹華母校育達高職 真的差點改名叫哈佛、康橋

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
台北市老牌私校育達高職15日起改名叫「育達學校財團法人臺北市私立普林思頓高級中等學校」。圖／取自google map
台北市老牌私校育達高職15日起改名叫「育達學校財團法人臺北市私立普林思頓高級中等學校」。圖／取自google map

少子化嚴峻，私校轉型求生，為了能走向國際化辦學方針，台北市老牌私校育達高職15日起改名叫「育達學校財團法人臺北市私立普林思頓高級中等學校」，校長劉育仨表示，校名必須讓人一目了然，他也證實，哈佛、康橋等國際名校校名都曾在討論範圍中，也曾想過沿用育達校名，但難做出品牌區別，才選用「普林斯頓」。

育達高職1949年創立，前身是「育達會計補習學校」，直到1953年改為「育達初級商業學校」，如今畢業校友已破30萬人，職業類科也非常多，不少影視名人都從這畢業，如女藝人安心亞、台劇一姊楊謹華、金鐘獎獲獎人柯淑勤、歌手徐懷鈺等。

不過，畢業校友名人多，也難為少子化解題，近來學生人數逐年下滑，私校要發展學校特色，只能靠轉型求生。劉育仨說，兩年前就預測到生存壓力，國家也推動雙語政策，走上國際化一途，有機會在少子化風暴中，闖出一條路，未來將打造12年新學制，109學年度起新設國小、國中部，從幼兒園到高中，培養國家雙語人才。

除了調整辦學方針，校名也是關鍵。有趣的是，哈佛、康橋、劍橋等大學名校校名，都曾在改名討論名單中，但劉育仨表示，普林斯頓大學的辦學精神、主軸特色是努力目標，也曾想過直接改叫「育達高級中等學校」，但可能會窄化大家的思考，因此選用國際學校校名，讓大家一目了然。

至於現有的高職部，未來將轉為「普林斯頓」高中附設，高職部的制服、書包，將延續育達情感跟招牌；而在國小到高中部份，將會提出新設計。

少子化 北市 哈佛

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