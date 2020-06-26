羊毛氈創作好療癒 7年級生創業融入環境關懷

七年級生劉承祐本不諳手作、繪畫，3年前偶然接觸羊毛氈手作，愛上創作過程中獲得的平靜、療癒感受，便一頭栽入羊毛氈的世界，還毅然辭去環境教育顧問公司工作，開始拜師學藝、取得教學師資雙認證，創作羊毛氈推廣地球暖化、海塑廢棄物等環境議題，今年更在市府附近打造「環。毛氈」實體工作室，希望喚起更多人關懷環境。

劉承祐出身桃園，自萬能科大工程科技研究所環工組畢業後，進入環境教育顧問公司工作，長期關注環境議題，談起與羊毛氈的緣分，他笑說要從朋友送了他「一根針」說起，他從針氈開始學習，接著再進階至濕氈，專注創作讓他感到前所未有的平靜。

「創作過程讓我重新認識自己！」劉承祐說，他發現創作有種自我療癒效果之外，更可融入環境議題，一次從新聞畫面看見冰山因全球暖化崩塌，深覺「裂冰不只是裂冰」，是災難開始的警訊，他著手運用人道飼養、人道取得的羊毛創作設計6種藍白色調的包款，「浮冰包」呈現北極熊抓著浮冰吃力模樣，一舉拿下第二屆纖維創作獎。

「流冰・歲月」羊毛氈包款獲肯定後，劉承祐繼續創作「海塑・天堂」、「家園」等大型羊毛氈作品，表達對環境的人文關懷，海塑・天堂以海洋塑廢為題，北極熊被紅白塑膠袋纏繞、鯨魚的肚子更藏了滿肚的廢棄物，傳遞海塑對海洋生物的巨大傷害。

劉承祐運用羊毛氈創作療癒自我，更充分展現對環境的關懷，屢屢獲得競賽參展肯定，他決定全職投入羊毛氈創作、教學後，他說，家人一度質疑「你是認真的嗎？」但他認為自己有責任繼續創作，而在過程中，也發現家人的關心更拉近彼此的距離。

劉承祐陸續取得台灣羊毛氈推廣協會針氈與濕氈教學師資認證，有感桃園對羊毛氈的推廣仍不足，今年返鄉桃園開設實體工作室，年初更進駐G10 GO!市集貨櫃駐點教學，他感謝有這樣的平台接觸不同領域的人，顧客的正向回饋也注入不少創作能量。