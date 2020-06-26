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影／一夜美人如夏夜裡的煙火 通霄攝影新秘境迷人
苗栗縣通霄鎮楓樹里的一處農地，栽植了數以千計的「穗花棋盤腳」，最近已開花，在地攝影工作者張文煥一連兩天前往取景，迷人的花朵和落花情景讓人驚豔，他將圖片、影片在臉書社團與大家分享，引起不少同好和網友詢問，當地的花景成了最新的「攝影秘境」。
通霄鎮楓樹里有國人熟知的「馬家庄」，張文煥說他去年才知道當地有人栽種穗花棋盤腳，今年是第二度造訪取景，這種花夜間開放後，清晨就掉落，賞花要把握時間。
張文煥說，穗花棋盤腳又被稱為「夏夜煙火的花」，又名水茄苳，花季在每年5月到隔年2月，現在7到9月是盛開期，特殊的是，這種花只在晚間開花，每天晚上6、7點左右花朵會逐漸伸展，直到午夜完全綻放，伴隨濃郁花香；但隔天清晨雄蕊和花瓣會枯萎掉落，結束它美麗燦爛的一生。
張文煥說，穗花棋盤腳的花期不到24小時，又有「一夜美人」的稱號，它長串的花朵就像煙火般盛開，果實形狀很像早年棋盤的腳底，因此被稱為穗花棋盤腳。
張文煥說，當地種了約2000株穗花棋盤腳，徐姓地主表示花期只剩下3、4天，有興趣的朋友不妨把握時間去欣賞，GPS定位點在苗栗縣通霄鎮楓樹里24.493440，120.736451 (馬家庄洄鄉驛站前左側路進去，過北坑二橋左轉100公尺，定位點右轉50公尺路邊，左側民宅到田旁及右側路旁就到了。
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