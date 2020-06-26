竹東動漫園區經營不善 獲經費轉型原住民產業展銷中心

前年竹東動漫園區撤館後持續閒置至今，終於在日前由中央核定2年5200萬元經費後看見重生曙光，預計9月辦理招商，未來轉型為「新竹縣原住民產業展銷中心」，販售原住民族手工藝產品、農產加工品與原鄉旅遊，並加入在地客家的農特產。

竹東動漫園區歇業後，因位於竹東鎮內精華地段，屢遭外界批評為廢棄蚊子館，占地8400多平方公尺的空間已經荒廢近2年，縣府原民處因此看上這處地點，積極計畫爭取能設立為原住民產業銷售據點，成為進入竹縣2個山地鄉（五峰、尖石）的第一站，活化閒置場館。

該計畫立刻引起竹東在地人士關切，因竹東鎮是客家聚落，縣府卻要設立原住民產業中心，地方民眾憂心經營多年的客家大鎮的形象被稀釋，因此縣府將行銷客家的方針加入計畫中，化解在地民眾對原住民產業展銷中心的疑慮。

新竹縣政府表示，園區月前已經獲中央原民會核定2年5200萬元經費，目前正陸續辦理工程管修、顧問輔導團隊及營運輔導團隊的發包作業，預計9月辦理招商，今年底就能開幕，期待營運後可促進新竹縣原住民族經濟產業發展，也希望融入竹東在地客家元素，以多元文化為賣點。

縣府原民處指出，新竹縣原住民部落特色農產品及相關手工藝技術成熟，過去因缺乏健全穩定的創業輔導與產品通路，致部落產品推廣不易，園區位於竹東火車站西側，未來營運後將透過會展產業形式，串連客家、原住民的特色產業和文化特色，活化地方經濟。