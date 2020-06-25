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影／竹南祭江洗港 今年非「夏季唯一」媽祖出巡
苗栗縣竹南鎮端午特有民俗「祭江洗港」下午登場，中港慈裕宮及竹南、新竹等地數十間宮廟的陣頭下午1點30分從慈裕宮集結出發，展開盛大的祭江儀式；祭江洗港是全台僅見的媽祖夏季出巡宗教活動，但今年因新冠肺炎疫情影響，大甲媽最近剛結束遶境，白沙屯媽進香也即將出發，慈裕宮媽祖祭江洗港今年罕見地成了「非唯一」的媽祖夏季出巡活動。
中港慈裕宮創建已有364年歷史，早年中港溪船舶可直達上游尖山一帶，是漢人入墾的重要交通孔道，但早期常有船隻翻覆，不少移民喪生，為紀念先民亡魂及超渡孤魂野鬼，逐漸形成端午祭江的傳統，70多年前民眾乘船筏爭睹在中港溪擱淺的大鯨魚，不料翻船，數十人喪生，此後祭江規模更為擴大，苗栗縣政府2009年將「洗港」登錄為無形文化資產。
慈裕宮媽祖及竹南鄰近地區約60間宮廟神轎陣頭，今天下午1點半由慈裕宮媽祖「壓陣」，一同沿射流溝及中港溪沿岸遶境，傍晚時分集結在五福大橋下的中港溪出海口河灘，作法超渡孤魂野鬼出海，祈求四境平安，陣頭隊伍所到之處熱鬧滾滾。
中午出發前，苗栗縣長徐耀昌、竹南鎮長方進興、縣府文化觀光局長林彥甫等人在慈裕宮恭送媽祖婆出巡祭江洗港，場面熱絡。
慈裕宮主委陳萬典說，今年因疫情影響，先前許多進香、遶境活動都喊停或延緩，但祭江洗港是地方驅邪避疫、超度亡靈孤魂及庇佑全境平安的重要民俗，因此廟方認為即使縮小規模也「非辦不可」，目前國內疫情平緩，今年洗港規模與去年差不多。
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