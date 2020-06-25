全台唯一楊梅白蛇廟 端午節改舉行送瘟法會

今天適逢端午節，桃園市楊梅區有座全台唯一的白蛇廟，今天舉行主神「白娘娘」的聖誕千秋日祭拜儀式，往年皆會舉辦祝壽訟經、立雞蛋、撒午時水、小白龍批掛等端午節團體活動，今年配合防疫政策全部停辦，改舉行和瘟法會(送瘟神)，為信徒祈福。

白蛇廟創辦人羅欽師於民國81年間於朋友處獲得一條雌性白色錦蛇，又在南部找到一條雄性白錦蛇配對，飼養後他從事的生意越來越好，之後獲法師指點，於民國91年籌建白蛇廟，已有18年的歷史，且奇妙的是，飼養的白蛇每年固定在端午節前後產卵，如今已「蛇」孫滿堂，廟裡共有300條白蛇。

廟方將端午節定為主神白娘娘的誕辰日，羅欽師表示，每年除祭拜儀式，皆會舉辦祝壽訟經、立雞蛋、撒午時水、小白龍批掛等端午節團體活動，今年配合防疫政策，避免群據感染皆停辦，並改舉行和瘟法會。今天從早上7點起至下午4點，由法師念經持咒，將小龍船拿到河邊焚燒，「把瘟神送走」，保佑信眾身體健康，不會感染新冠肺炎。