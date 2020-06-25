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桃園端午假期訂房平均約5成 住宿率提升

中央社 / 桃園25日電

端午假期啟動，桃園市各景點今天下午過後人潮湧現；另外，桃園市政府觀光旅遊局也表示，端午假期轄區內的飯店訂房率約為5成，較日前明顯提升。

桃園市政府觀光旅遊局表示，受到白天高溫影響，大溪老街石門水庫、慈湖、角板山、虎頭山風景區下午才湧入大批人潮，隨著夜幕低垂，大溪老街、虎頭山風景區人潮爆增。

觀光旅遊局也表示，根據桃園市旅館商業同業公會統計，端午節連假的訂房狀況，休閒觀光型的飯店訂房率表現不錯，較先前成長3成以上，但市區型的飯店訂房率則持平，整體而言，連假期間的訂房率約為50%，相較於平日約20到30%住房率，明顯提升。

旅館商業同業公會指出，都市型的飯店已經計畫轉型接受國旅團隊，希望7、8月能創造暑假旅遊商機。

另外，桃園市政府警察局表示，端午連續假期首日，今天上午7時到12時為交通高峰，包括桃園、中壢、幼獅、楊梅、大溪、龍潭交流道等南下入口匝道都出現車潮。

訂房 大溪老街 石門水庫

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