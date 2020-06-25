新竹縣旅遊景點人潮湧入 帶動住宿率提升

端午連假首日，新竹縣各風景區、遊樂區，一掃新冠肺炎疫情衝擊，旅客人潮回溫，也帶動大型飯店住宿率約有8成；雖疫情逐漸緩和，但業者仍做足防疫工作，也確保旅客安全。

端午連假天氣雖然炎熱，但擋不住民眾外出旅遊熱潮，在新竹縣內灣老街、六福村等旅遊景點，都湧入旅遊人潮。

六福村行銷部經理黃淑芳說，目前國內疫情趨緩，民眾在國內旅遊意願高，而在六福村也有動物區，成為親子首選遊玩地點之一。

黃淑芬表示，六福村受疫情影響期間，旅客數與往年同期比較，不到1成，今天為端午連假首日，旅客數初估約有回溫8成。此外，端午期間園區也提供水果冰粽，給台灣黑熊食用，很應景。

新竹豐邑喜來登表示，疫情初期，訂房率曾跌落2成，隨著疫情趨緩，民眾國內旅遊熱絡，住房率逐漸回暖，在這次端午連假訂房率已達到8成。

喜來登指出，為強化防疫，目前工作人員會為入住旅客量額溫，並提供酒精消毒，同時做好相關防疫措施，確保旅客安全。

新竹縣政府表示，端午連假後，即將迎接暑期到來，縣府也規劃有「你來玩我買單－觀光振興方案」，在7月1日啟動，將與旅行社合作推出到山上走訪旅遊行程，包含走訪五峰、尖石、橫山等地，盼帶動觀光回溫。