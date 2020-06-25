愛傳承關懷演唱會桃園連唱2場 鄭文燦賢伉儷端午同樂
台灣優質生命協會今天在桃園一連舉行2場公益老歌演場會「愛傳承關懷演唱會」，上午場在八德區陸光四村活動中心登場，藝人向娃、紀寶如、劉福助、司馬玉嬌等輪番登場，現場經典老歌連發，讓台下長輩聽得如癡如醉。市長鄭文燦也跟妻子林俞汝到場同歡。
愛傳承關懷演唱會由謝玲玲女士擔任榮譽理事長，藝人向娃擔任理事長，紀寶如擔任祕書長，號召藝人響應舉行各項公益活動。2008年成立以來，每年免費巡迴並固定到桃園開唱，主要邀請資深藝人登台獻唱展現經典技藝，也象徵延續演藝文化生命力。
由於戶外烈日當頭，演唱會上午場從八德區陸光四村籃球場移往室內的活動中心舉行，鄭文燦也趁著端午連假第1天到場參與，跟著台下長輩一起享受一首首經典老歌。
鄭文燦提到，市府將陸光社區活動中心的管理權委託給區公所，已經編列約2千萬元經費進行修繕，其中約1千萬元經費將著手活動中心室內改善工程，剩餘經費將進行戶外整建，期許未來完成後可更凝聚社區感情。
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