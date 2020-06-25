快訊

日籍確診女接觸者 109人採檢結果出爐了

平溪望古瀑布浮潛男找到了 無生命跡象送醫搶救

愛傳承關懷演唱會桃園連唱2場 鄭文燦賢伉儷端午同樂

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
台灣優質生命協會今天在桃園一連舉行2場公益老歌演場會「愛傳承關懷演唱會」，上午場在八德陸光四村活動中心舉行。圖／桃園市政府提供
台灣優質生命協會今天在桃園一連舉行2場公益老歌演場會「愛傳承關懷演唱會」，上午場在八德陸光四村活動中心舉行。圖／桃園市政府提供

台灣優質生命協會今天在桃園一連舉行2場公益老歌演場會「愛傳承關懷演唱會」，上午場在八德區陸光四村活動中心登場，藝人向娃、紀寶如、劉福助、司馬玉嬌等輪番登場，現場經典老歌連發，讓台下長輩聽得如癡如醉。市長鄭文燦也跟妻子林俞汝到場同歡。

愛傳承關懷演唱會由謝玲玲女士擔任榮譽理事長，藝人向娃擔任理事長，紀寶如擔任祕書長，號召藝人響應舉行各項公益活動。2008年成立以來，每年免費巡迴並固定到桃園開唱，主要邀請資深藝人登台獻唱展現經典技藝，也象徵延續演藝文化生命力。

由於戶外烈日當頭，演唱會上午場從八德區陸光四村籃球場移往室內的活動中心舉行，鄭文燦也趁著端午連假第1天到場參與，跟著台下長輩一起享受一首首經典老歌。

鄭文燦提到，市府將陸光社區活動中心的管理權委託給區公所，已經編列約2千萬元經費進行修繕，其中約1千萬元經費將著手活動中心室內改善工程，剩餘經費將進行戶外整建，期許未來完成後可更凝聚社區感情。

台灣優質生命協會今天在桃園一連舉行2場公益老歌演場會「愛傳承關懷演唱會」，藝人劉福助獻唱。圖／桃園市政府提供
台灣優質生命協會今天在桃園一連舉行2場公益老歌演場會「愛傳承關懷演唱會」，藝人劉福助獻唱。圖／桃園市政府提供
台灣優質生命協會今天在桃園一連舉行2場公益老歌演場會「愛傳承關懷演唱會」，秘書長向娃到場參與。圖／桃園市政府提供
台灣優質生命協會今天在桃園一連舉行2場公益老歌演場會「愛傳承關懷演唱會」，秘書長向娃到場參與。圖／桃園市政府提供
台灣優質生命協會今天在桃園一連舉行2場公益老歌演場會「愛傳承關懷演唱會」，吸引長輩同樂。圖／桃園市政府提供
台灣優質生命協會今天在桃園一連舉行2場公益老歌演場會「愛傳承關懷演唱會」，吸引長輩同樂。圖／桃園市政府提供

鄭文燦 演唱會

延伸閱讀

段樹文遞補桃市議員 下跪獻花給老母

打造完善居住環境 桃園八德將增設12座市民活動中心

航空城優先區 搬遷費加碼多1倍

桃警7高階布達走馬上任 鄭文燦預告8月人事調整

相關新聞

全台唯一楊梅白蛇廟 端午節改舉行送瘟法會

今天適逢端午節，桃園市楊梅區有座全台唯一的白蛇廟，今天舉行主神「白娘娘」的聖誕千秋日祭拜儀式，往年皆會舉辦祝壽訟經、立雞...

造福機車族 桃園市暑假擴大105處縮短紅燈秒數

日頭赤焰焰，機車族常得在烈日下停紅燈揮汗如雨，桃園市政府交通局決定延續夏季限定政策，7月1日起至8月底將實施短周期號誌與...

六福村端午連假湧現出遊人潮 疫情以來最熱絡

位於新竹縣關西鎮的六福村主題樂園，今天迎來端午連假出遊人潮，截自今天中午12點為止，已經有5000人入園，雖未達到爆滿壅...

疫情爆發後人潮最多 小人國連假首日預計4千人造訪　

端午連假首日，桃園市龍潭區小人國主題樂園湧入人潮，預計將會有4200人次造訪，園方表示，是疫情爆發以來，人潮最多的一次連...

竹市府慰訪獨居長者、街友 溫馨過端午節

新竹市政府社會處結合志工團體拜訪獨居長輩致贈端午好禮，並走訪關懷街友，除平日發送的民生物資、安排沐浴住宿等，也另提供端節...

桃園桃鶯路橋端午連假後 將封橋14天夜間施工

桃園區桃鶯路橋是銜接春日路與桃鶯路等桃園車站周邊要道的重要橋梁，市府養工處為提升用路安全將展開更換橋上路燈與底座工程，自...

新竹東方美人茶夏季評鑑開跑 已成全台最具代表性賽事

2020新竹縣東方美人茶優良茶夏季評鑑開跑，截自昨日報名截止，共有1200點參賽，單場次比賽參賽點數遠超其他縣市甚至全國...

打造友善就學環境 竹縣24校獲補助改善無障礙硬體

新竹縣政府教育處爭取教育部國民及學前教育署縣內學校的無障礙校園環境申請計畫，獲中央核定補助縣內竹東幼兒園、竹仁國小等24...

桃市府增400員額 設航空城工程處

桃園市升格5年多人口激增20萬人，總人口突破225萬人，人口成長與育兒政策福利、房價較雙北親民、重大建設陸續啟動等利多息...

新竹漁港南側 砸8千萬改善 明年2月展新貌

新竹漁港南側周邊海岸環境改善工程昨天開工，市府產業發展處指出，將斥資7950萬元整修碼頭下沉路面，徹底解決困擾漁民多時的...

更生人變一流廚師 向兒子證明「爸爸不是流氓」

更生人常因背負前科就業不易，為協助更生人創業，更生保護會提供無息創業貸款最高80萬元，桃園地檢署昨天邀更生人創業的尚昂烘...

搶國旅商機 桃竹苗加碼送好康

桃竹竹苗4縣市搶攻端午連假及暑期國旅市場，桃園市加碼推出500元電子旅遊券已逾12萬人登記，搭配中央安心旅遊方案還有免費...

熱門新聞

花蓮傳旅宿棄單漲價 旅館公會要求自律擬發不漲價聲明

全台最大紫藤花園遭檢舉違建 業者心寒：「考慮歇業」

桃園桃鶯路橋端午連假後 將封橋14天夜間施工

熱爆？台南山區遊客不如預期 「比平常假日還少」

北市龍舟賽現場開放100名額 新北看線上直播

鹿港慶端陽夜間燈光饗宴點燈 中山路一路美到廟口商圈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。