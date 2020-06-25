竹市將補助原民認證店家消費回饋 單筆滿100元回饋50元
新竹市政府為照顧並扶植原住民產業，將配合原住民族委員會及經濟部方案推動消費者行動支付回饋，補助前往原民會認證店家的消費回饋，每筆消費滿100元即可獲50元現金回饋，每筆最高回饋500元，讓消費者受益，也能增加新竹市原住民族業者營收，協助盡速度過疫情衝擊的難關。
市府民政處長倪冠勛說，原民會推出因應嚴重特殊傳染性肺炎振興措施行動支付回饋方案─挺原民．享優惠，已受理認證店家申請，並將配合經濟部推三倍券的時間啟動行動支付回饋，市府配合規畫加碼，希望刺激消費幫助原民店家。
民政處指出，行動支付優惠方案持續到明年6月30日，凡原民店家，有統一編號並依法辦理公司、商業、有限合夥及稅籍登記的本國營利事業，或依商業登記法第5條規定得免辦理登記的小規模商業，如攤販、家庭農林漁牧業者、家庭手工業者、民宿經營者、合作社、民間團體或農業產銷班，符合資格者都可申請原民會認證店家，可上網申請，或電洽0800-508-188查詢。
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