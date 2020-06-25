竹市將補助原民認證店家消費回饋 單筆滿100元回饋50元

新竹市政府為照顧並扶植原住民產業，將配合原住民族委員會及經濟部方案推動消費者行動支付回饋，補助前往原民會認證店家的消費回饋，每筆消費滿100元即可獲50元現金回饋，每筆最高回饋500元，讓消費者受益，也能增加新竹市原住民族業者營收，協助盡速度過疫情衝擊的難關。

市府民政處長倪冠勛說，原民會推出因應嚴重特殊傳染性肺炎振興措施行動支付回饋方案─挺原民．享優惠，已受理認證店家申請，並將配合經濟部推三倍券的時間啟動行動支付回饋，市府配合規畫加碼，希望刺激消費幫助原民店家。