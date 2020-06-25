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「桃園G10 GO！」貨櫃市集端午連假不打烊 8月底將收攤

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市政府青年事務局在桃園區大興西路、中正路口，運用彩繪貨櫃打造「G10 GO!市集」，逢4天端午連假，貨櫃市集不打烊，歡迎喜歡手作的朋友來體驗。記者張裕珍／攝影
桃園市政府青年事務局在桃園區大興西路、中正路口，運用彩繪貨櫃打造「G10 GO!市集」，逢4天端午連假，貨櫃市集不打烊，歡迎喜歡手作的朋友來體驗。記者張裕珍／攝影

桃園市政府青年事務局在桃園區大興西路、中正路口，運用彩繪貨櫃打造「G10 GO!市集」，今年將重點擺在職人駐村，邀請創業青年、手作達人開課，逢4天端午連假，貨櫃市集不打烊，歡迎喜歡手作的朋友來體驗，不過，因緊鄰的捷運綠線工程如火如荼，G10 GO!市集預計營運至8月底後將收攤，民眾可把握最後2個多月來訪市集。

G10 GO!市集在2018年底開放，該處位於桃園藝文特區周邊精華地段，為企業無償提供市府運用，市府青年事務局購買、租用共28個貨櫃，在這裡打造一處繽紛的貨櫃市集，每2個月招募職人駐村，並且開設DIY工作坊，以貨櫃內展售商品為開課內容。

市府青年事務局指出，五、六月份進駐貨櫃共有8攤，分別為掌櫃食堂、iMMORTAL花藝坊＋窩們、吉樂手藝工作坊、環。毛氈、FUN心手皂坊、原選製菓、紫苑花屋與小蕎森林手作，分別販售手工點心、乾燥花藝術品、手工皂、香氛蠟燭等手工藝品。

不過，因為新冠肺炎疫情仍未結束，G10 GO!市集目前每月主題活動與GO!市集等活動延期，但職人駐村依舊持續駐點進行各項課程推廣，今天開始的端午連假4天也開放，歡迎民眾一起來動手玩創意，場內也落實防疫措施，工作人員、貨櫃職人與參與民眾都會量體溫、消毒雙手，並在貨櫃外空曠區進行小班DIY教學，維持通風環境。

由於捷運綠線地下段工程持續推進，目前工區已幾乎將G10 GO!市集的出入口圍住，市府青年事務局已決定G10 GO!市集營運至暑假結束，買斷的貨櫃將保存再活用。

桃園市政府青年事務局在桃園區大興西路、中正路口，運用彩繪貨櫃打造「G10 GO!市集」，因緊鄰捷運綠線工區，市集將營運至8月底結束。記者張裕珍／攝影
桃園市政府青年事務局在桃園區大興西路、中正路口，運用彩繪貨櫃打造「G10 GO!市集」，因緊鄰捷運綠線工區，市集將營運至8月底結束。記者張裕珍／攝影
桃園市政府青年事務局在桃園區大興西路、中正路口，運用彩繪貨櫃打造「G10 GO!市集」，逢4天端午連假，貨櫃市集不打烊，歡迎喜歡手作的朋友來體驗。記者張裕珍／攝影
桃園市政府青年事務局在桃園區大興西路、中正路口，運用彩繪貨櫃打造「G10 GO!市集」，逢4天端午連假，貨櫃市集不打烊，歡迎喜歡手作的朋友來體驗。記者張裕珍／攝影

青年 捷運

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