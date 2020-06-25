造福機車族 桃園市暑假擴大105處縮短紅燈秒數

日頭赤焰焰，機車族常得在烈日下停紅燈揮汗如雨，桃園市政府交通局決定延續夏季限定政策，7月1日起至8月底將實施短周期號誌與限定時制計畫，從去年91處路口擴大至105處，透過縮短紅燈周期與秒數造福機車族，平均路口可減少停等30秒，警方也提醒用路人勿因乘涼而違規。

為減少機車騎士停等紅燈飽受烈日酷曬痛苦，市府交通局先在2016年夏天試辦夏季限定短周期號誌，例如紅綠燈周期從原本120秒縮短至100秒，並適度調整對向車道紅綠燈秒數，由於停等紅燈時間縮短，頗受好評，也解決了遮陽棚有限高、日照角度問題。

去年桃園在7至8月份擇定14處周期超過180秒的路口執行夏季限定短周期號誌，更加碼推出夏季限定時制計畫，在台1線、台1甲、縣道114及縣道115等路段、共77處周期超過120秒的路口，於離峰時段縮短各路口主幹道的紅燈停等秒數，平均減少5到10秒。

今年暑假延續政策，除了續辦77處夏季限定時制計畫，並確定增加夏季限定短周期號誌從14處倍增至28處，總計全桃園有105處路口將作調整，主要以路段方式進行，兼顧降低酷熱久候與車輛續行性，平均各路口減少停等30秒。

桃園市運輸資訊中心主任李慶憲說，此夏季限定計畫實施4年，目的雖在減少機車族不適感，但也會兼顧道路號誌連鎖、幹支道車流量比例、行車狀況等做秒數微調，避免造成車流不順暢，反而失去政策美意，也提醒機車騎士切勿因怕曬太陽，而搶快或偏離停等區，增加擦撞事故發生率。

由於夏日連續高溫，部分騎士未在停止線前停紅燈，反而找蔭涼處臨時停車，若該處正好為禁止臨時停車的紅線處，依照道路交通管理處罰條例，可處300元以上、600元以下罰鍰。

桃園市交通警察大隊指出，機車族躲太陽違反交通法規臨停，一般而言警方不會刻意開單，但若接獲民眾提具影像檢舉，也會審視其檢舉理由與影像個案認定，若檢舉不具體明確，警方會在符合情理法原則下不製單，若事實明確看見駕駛人在紅線處停等，即視為違規臨時停車可開罰。