聽新聞
test
0:00 / 0:00
六福村端午連假湧現出遊人潮 疫情以來最熱絡
位於新竹縣關西鎮的六福村主題樂園，今天迎來端午連假出遊人潮，截自今天中午12點為止，已經有5000人入園，雖未達到爆滿壅擠程度，但已經是疫情以來最為熱絡的一次，業者預估4天連假將可達到3萬人次入園。
今天（25日）上午9點六福村準時開門營業，僅3個小時就湧入5000名遊客入園，許多都是家長帶著小朋友趁著端午連假出門遊玩，尤其國內疫情趨緩，又無法出國旅遊的情況下，民眾紛紛轉向國內各大景點。
為了吸引民眾前來，六福村在端午連假期間也推出門票優惠，只要民國生日含「5」(包含年/月/日) ，本人可享門票優惠價555元，同行親友優惠價更僅要55元 (親友生日不需含「5」，親友優惠限1人)。
業者表示，上午雖前來園區周邊的道路有出現稍微壅塞，但狀況在開園後便很快排除，而預估4天連假期間都是晴朗的好天氣，入園人數有望突破3萬人次，將比兒童節假期人數成長1倍之多，而園區也將舉辦相關端午活動，遊客前往園區還可以看到園方提供水果冰粽給台灣黑熊吃，相當應景。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言