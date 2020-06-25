六福村端午連假湧現出遊人潮 疫情以來最熱絡

位於新竹縣關西鎮的六福村主題樂園，今天迎來端午連假出遊人潮，截自今天中午12點為止，已經有5000人入園，雖未達到爆滿壅擠程度，但已經是疫情以來最為熱絡的一次，業者預估4天連假將可達到3萬人次入園。

今天（25日）上午9點六福村準時開門營業，僅3個小時就湧入5000名遊客入園，許多都是家長帶著小朋友趁著端午連假出門遊玩，尤其國內疫情趨緩，又無法出國旅遊的情況下，民眾紛紛轉向國內各大景點。

為了吸引民眾前來，六福村在端午連假期間也推出門票優惠，只要民國生日含「5」(包含年/月/日) ，本人可享門票優惠價555元，同行親友優惠價更僅要55元 (親友生日不需含「5」，親友優惠限1人)。