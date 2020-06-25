快訊

直播／國內新增1例境外移入 為瓜地馬拉返台者

白色恐怖辛酸史 「紅鼻子」歷史老師故事扯上傅斯年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

六福村端午連假湧現出遊人潮 疫情以來最熱絡

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
遊客排隊等待遊玩設施，許多人都是趁連假好天氣出遊。圖／六福村提供
遊客排隊等待遊玩設施，許多人都是趁連假好天氣出遊。圖／六福村提供

位於新竹縣關西鎮的六福村主題樂園，今天迎來端午連假出遊人潮，截自今天中午12點為止，已經有5000人入園，雖未達到爆滿壅擠程度，但已經是疫情以來最為熱絡的一次，業者預估4天連假將可達到3萬人次入園。

今天（25日）上午9點六福村準時開門營業，僅3個小時就湧入5000名遊客入園，許多都是家長帶著小朋友趁著端午連假出門遊玩，尤其國內疫情趨緩，又無法出國旅遊的情況下，民眾紛紛轉向國內各大景點。

為了吸引民眾前來，六福村在端午連假期間也推出門票優惠，只要民國生日含「5」(包含年/月/日) ，本人可享門票優惠價555元，同行親友優惠價更僅要55元 (親友生日不需含「5」，親友優惠限1人)。

業者表示，上午雖前來園區周邊的道路有出現稍微壅塞，但狀況在開園後便很快排除，而預估4天連假期間都是晴朗的好天氣，入園人數有望突破3萬人次，將比兒童節假期人數成長1倍之多，而園區也將舉辦相關端午活動，遊客前往園區還可以看到園方提供水果冰粽給台灣黑熊吃，相當應景。

民眾排隊入園，上午六福村就湧入5000人。圖／六福村提供
民眾排隊入園，上午六福村就湧入5000人。圖／六福村提供

連假 疫情 台灣黑熊

延伸閱讀

疫情爆發後人潮最多　小人國連假首日預計4千人造訪　

端午連假起跑 台北市夜市預估消費人潮回流

端午連假第一天　新北烏來、十分瀑布等地出現人潮

悶壞了！端午連假出遊潮 清水服務區人潮倍增一位難求

相關新聞

六福村端午連假湧現出遊人潮 疫情以來最熱絡

位於新竹縣關西鎮的六福村主題樂園，今天迎來端午連假出遊人潮，截自今天中午12點為止，已經有5000人入園，雖未達到爆滿壅...

疫情爆發後人潮最多　小人國連假首日預計4千人造訪　

端午連假首日，桃園市龍潭區小人國主題樂園湧入人潮，預計將會有4200人次造訪，園方表示，是疫情爆發以來，人潮最多的一次連...

竹市府慰訪獨居長者、街友 溫馨過端午節

新竹市政府社會處結合志工團體拜訪獨居長輩致贈端午好禮，並走訪關懷街友，除平日發送的民生物資、安排沐浴住宿等，也另提供端節...

桃園桃鶯路橋端午連假後 將封橋14天夜間施工

桃園區桃鶯路橋是銜接春日路與桃鶯路等桃園車站周邊要道的重要橋梁，市府養工處為提升用路安全將展開更換橋上路燈與底座工程，自...

新竹東方美人茶夏季評鑑開跑 已成全台最具代表性賽事

2020新竹縣東方美人茶優良茶夏季評鑑開跑，截自昨日報名截止，共有1200點參賽，單場次比賽參賽點數遠超其他縣市甚至全國...

打造友善就學環境 竹縣24校獲補助改善無障礙硬體

新竹縣政府教育處爭取教育部國民及學前教育署縣內學校的無障礙校園環境申請計畫，獲中央核定補助縣內竹東幼兒園、竹仁國小等24...

桃市府增400員額 設航空城工程處

桃園市升格5年多人口激增20萬人，總人口突破225萬人，人口成長與育兒政策福利、房價較雙北親民、重大建設陸續啟動等利多息...

新竹漁港南側 砸8千萬改善 明年2月展新貌

新竹漁港南側周邊海岸環境改善工程昨天開工，市府產業發展處指出，將斥資7950萬元整修碼頭下沉路面，徹底解決困擾漁民多時的...

更生人變一流廚師 向兒子證明「爸爸不是流氓」

更生人常因背負前科就業不易，為協助更生人創業，更生保護會提供無息創業貸款最高80萬元，桃園地檢署昨天邀更生人創業的尚昂烘...

搶國旅商機 桃竹苗加碼送好康

桃竹竹苗4縣市搶攻端午連假及暑期國旅市場，桃園市加碼推出500元電子旅遊券已逾12萬人登記，搭配中央安心旅遊方案還有免費...

清涼一夏 各地戲水設施陸續開放

連日來高溫不斷，苗栗縣竹南獅山親子公園戲水設施昨天啟用，幼兒園小朋友搶先體驗，在酷熱天氣下開心享受清涼，桃竹苗各地的親水...

段樹文遞補桃市議員 下跪獻花給老母

桃園市無黨籍議員段樹文因同選區議員劉茂群解職後遞補，昨天宣誓就職，他曾被列為10大槍擊要犯，如今洗心革面當選議員，當場下...

熱門新聞

大巨蛋偷裝吸音棉 柯文哲震怒：賭場在哪只有管區不知

許崑源今火化27日告別式 陳其邁捻香

竹縣議員吳發仁病逝 地方均感震驚不捨

新北環保局招考202名環保約雇人員

突襲稽查酒店 柯文哲狂電建管處「外行人一看就不對」

7年新北社會救助生涯 賴涵婷最常去醫院和殯儀館

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。