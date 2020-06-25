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疫情爆發後人潮最多 小人國連假首日預計4千人造訪
端午連假首日，桃園市龍潭區小人國主題樂園湧入人潮，預計將會有4200人次造訪，園方表示，是疫情爆發以來，人潮最多的一次連假。
小人國表示，端午連假首日因疫情趨緩，6月起人潮逐漸回流，加上今天天氣晴朗，小人國預計將會有4200人次造訪，相較去年端午連假首日成長2成，四天連假預計會有2萬2千名遊客造訪；也比上一次的清明節四天連假4200人增加許多，是疫情爆發以來，人潮最多的一次連假。此外，小人國近日也推出小人放風價優惠活動，6月指定假日不論大人、小孩門票都只要299元。
儘管疫情趨緩，園方防疫措施仍不鬆懈，包括於樂園內廣設親子洗手台、入園前須量體溫、於座椅周遭、安全帶、安全氣棒、安全桿、扶手、方向盤、手把等遊客易碰觸的設施部分加強清潔消毒、園區入口服務台、驗票處、各設施入口設置酒精洗手液供遊客使用等。另外，也要求園區工作人員全面配戴口罩，及上班前測量體溫，進行健康自主管理。
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