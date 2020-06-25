疫情爆發後人潮最多　小人國連假首日預計4千人造訪　

端午連假首日，桃園市龍潭區小人國主題樂園湧入人潮，預計將會有4200人次造訪，園方表示，是疫情爆發以來，人潮最多的一次連假。

小人國表示，端午連假首日因疫情趨緩，6月起人潮逐漸回流，加上今天天氣晴朗，小人國預計將會有4200人次造訪，相較去年端午連假首日成長2成，四天連假預計會有2萬2千名遊客造訪；也比上一次的清明節四天連假4200人增加許多，是疫情爆發以來，人潮最多的一次連假。此外，小人國近日也推出小人放風價優惠活動，6月指定假日不論大人、小孩門票都只要299元。