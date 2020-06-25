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竹市府慰訪獨居長者、街友 溫馨過端午節

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導
新竹市政府社會處結合志工團體拜訪獨居長輩致贈端午好禮。圖／市府提供
新竹市政府社會處結合志工團體拜訪獨居長輩致贈端午好禮。圖／市府提供

新竹市政府社會處結合志工團體拜訪獨居長輩致贈端午好禮，並走訪關懷街友，除平日發送的民生物資、安排沐浴住宿等，也另提供端節食品，連日來酷暑，針對街友巡訪也展開高溫關懷機制，發送防暑濕紙巾及扇子。

市府社會處長李季縈說，市府結合社團提供獨居長輩電話問安、關懷訪視，免費房屋修繕，針對獨居風險性高的長輩，安排專責社工介入服務，提供24小時緊急救援系統，降低長者獨居的意外風險，建立獨居長輩安全防護網。

李季縈指出，除了關懷獨居長輩，市府也主動出擊關懷街友，定期與相關單位聯合巡訪，針對熱心民眾通報，提供街友民生物資、沐浴住宿、就業輔導、醫療照顧等。

社會處指出，因應新冠肺炎疫情，為健全弱勢族群的防疫安全網，也結合11個獨老志工團體及街友社工員親訪獨居長輩及街友，2月至今已達1萬2857人次，除發放防疫物資，更加強防疫宣導，維護獨居長輩及街友的健康。

社會處呼籲，街友及獨居長輩是社會上最需要被關懷的族群，市民若發現獨居長輩需要關懷或年老、體弱街友有緊急安置、物資需求，可通報社會處，電洽03─5352657。

新竹市政府社會處結合志工團體拜訪獨居長輩致贈端午好禮。圖／市府提供
新竹市政府社會處結合志工團體拜訪獨居長輩致贈端午好禮。圖／市府提供

獨居 街友

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