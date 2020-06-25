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桃園桃鶯路橋端午連假後 將封橋14天夜間施工

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園區桃鶯路橋是銜接春日路與桃鶯路的重要橋梁，市府養工處將更換橋上路燈與底座，將於端午連假過後的29日起至7月12日，為期14天封橋施工，提醒用路人改道行駛。圖／桃園養工處提供
桃園區桃鶯路橋是銜接春日路與桃鶯路的重要橋梁，市府養工處將更換橋上路燈與底座，將於端午連假過後的29日起至7月12日，為期14天封橋施工，提醒用路人改道行駛。圖／桃園養工處提供

桃園區桃鶯路橋是銜接春日路與桃鶯路等桃園車站周邊要道的重要橋梁，市府養工處為提升用路安全將展開更換橋上路燈與底座工程，自端午連假過後的29日起至7月12日，為期14天封橋施工，為減少封橋對用路人的衝擊，將採深夜施工，封橋時間為每天深夜10時至隔天上午6時，提醒車輛在施工期間請提前於中山路及建國路改道行駛。

市府養工處指出，為提升用路安全進行桃鶯路橋橋上路燈及底座更換工程，施工期間陸橋會全線封閉，並在橋梁兩側設置交維人員及LED號誌車，提醒用路人行經管制區域時減速慢行，並遵照交通指揮人員指示提前改行中山路及建國路，例如從前站往後站方向，建議改走中山路轉民族路接民族陸橋到後站，即可接建國路與桃鶯路一帶。

至於搭乘統聯客運1662路線前往松山機場的通勤族，經協調，客運業者在14天施工期間將暫時停駛桃鶯路口、宋天宮、成功路口等三站，提醒民眾前往桃園後站的客運站搭乘。工程施工如有任何問題或建議，可電洽養工處或透過市民諮詢熱線1999通報。

松山機場

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