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國道、西濱新竹段塞成停車場 車潮入夜才能消化

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
台61線西濱公路鳳鼻隧道成大型停車場，車流走走停停。圖／翻攝自公路總局網站
台61線西濱公路鳳鼻隧道成大型停車場，車流走走停停。圖／翻攝自公路總局網站

端午4天連續假期首日，出現大批車潮出遊、返鄉，尤其北部往南部移動的車潮，從凌晨開始出現並持續壅塞，25日中午國道1號湖口路段更出現車速不到20公里的情況，不僅高速公路、連西濱快速公路也塞成停車場，提醒用路人儘早改道平面道路南下。

國道1號楊梅轉接道至頭份交流道南北雙向出現車多壅塞情況，南下湖口路段平均車速僅15公里；國道3號關西服務區至寶山交流道南下車多壅塞，南下芎林路段平均車速僅25公里；台61線新屋至台17線南寮段車多壅塞，平均車速僅20公里。

不僅國1湖口路段、國3竹東路段塞成停車場，就連台61線西濱快速公路鳳鼻隧道南向在25日中午12時許都成為大型停車場，4線車道僅能緩慢向前移動，就有用路人自嘲「用走的都比較快！」，無奈被塞在車陣當中。

據高公局資料顯示，今天中午國道北中南部都有壅塞路段，包括國1五股轉接道至五堵北上路段、楊梅至新竹系統南下路段、彰化系統至埔鹽系統南下路段、台南至大灣北上路段。國3大溪至竹林南下路段、烏日至南投服務區南下路段、田寮至燕巢系統南下路段。

提醒用路人，端午節連假遇車多壅塞時，應小心、耐心駕駛勿任意變換車道，並可考慮行駛平面道路、替代道路避開壅塞路段，以免塞在車陣當中壞了過節興致。

國道1號南北雙向湖口路段車多壅塞，南下車速更僅15公里，出現紫爆情況。圖／翻攝自高公局網站
國道1號南北雙向湖口路段車多壅塞，南下車速更僅15公里，出現紫爆情況。圖／翻攝自高公局網站

國道3號南下關西路段車流走走停停，幾乎成為大型停車場。圖／翻攝自高公局網站
國道3號南下關西路段車流走走停停，幾乎成為大型停車場。圖／翻攝自高公局網站

台61線西濱公路鳳鼻隧道成大型停車場，車流走走停停。圖／翻攝自公路總局網站
台61線西濱公路鳳鼻隧道成大型停車場，車流走走停停。圖／翻攝自公路總局網站

國道 停車場

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