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新竹東方美人茶夏季評鑑開跑 已成全台最具代表性賽事

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣政府輔導農民推出2種包裝，分別呈現出東方美人茶與膨風茶。圖／縣府提供
新竹縣政府輔導農民推出2種包裝，分別呈現出東方美人茶與膨風茶。圖／縣府提供

2020新竹縣東方美人茶優良茶夏季評鑑開跑，截自昨日報名截止，共有1200點參賽，單場次比賽參賽點數遠超其他縣市甚至全國賽比賽點數總和，今年夏茶評鑑由北埔鄉農會擔當，將在7月14日至18日舉行，新竹縣政府也將持續輔導茶農，並推廣東方美人茶產業。

東方美人茶是新竹縣農糧產業中最具特色的心臟產業之一，又被稱為「膨風茶」，沿浪漫台三線中北部丘陵被廣泛種植，新竹山區山巒層疊、霧氣氤氳飽滿，得天獨厚的地理環境，本就適合茶樹生長，更因茶農順應自然的管理方式，造就了適合小綠葉蟬季節性發生的生態環境。

東方美人茶的茶葉嫩芽經小綠葉蟬吸食後，茶農以手工採擷一心二葉之茶芽，萎凋後經手工攪拌控制發酵，使茶葉產生獨特的蜜糖香氣及熟果風味，是台灣唯一本土研製的特色茶，也讓東方美人茶成為全台極負盛名的經典好茶。

東方美人茶外型自然捲曲宛如花朵，外觀呈白、綠、紅、黃、褐五色相間，色澤鮮豔亮麗，堪稱「美人」，同時茶湯呈琥珀色，帶有天然蜂蜜香與熟果味，入口濃厚甘醇，回味深長。

今年度茶葉夏季評鑑由北埔鄉農會擔當，東方美人茶在北埔地區習慣稱為膨風茶，傳說為早期有一年茶園受小綠葉蟬危害成災，茶葉幾乎已無法採製，但有一茶農不甘受損失，硬著頭皮採收後以製作烏龍茶的技術製作成茶到茶市兜售，沒想到竟因風味獨特，不僅大受歡迎且賣價昂貴，回鄉後興高采烈向鄉人提起，被鄉親大潑冷水指稱吹牛誇大，因此膨風茶之名沿用至今。

新竹縣政府在推動東方美人茶產業之際，也重視「膨風茶」這個名稱的歷史典故與茶農朋友對此名稱的特殊情感，所以在數十年前設計公版的比賽茶罐時即以「東方美人茶」及「膨風茶」兩名稱並列的方式標示，去年改版的新包裝也沿用雙名稱的標示，保留這個具有歷史意義，也富有地方風土感情的名稱。

東方美人茶與膨風茶為同一種茶葉，但分別代表不同歷史典故。圖／縣府提供
東方美人茶與膨風茶為同一種茶葉，但分別代表不同歷史典故。圖／縣府提供

新竹 茶葉 北埔

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