打造友善就學環境 竹縣24校獲補助改善無障礙硬體

新竹縣政府教育處爭取教育部國民及學前教育署縣內學校的無障礙校園環境申請計畫，獲中央核定補助縣內竹東幼兒園、竹仁國小等24校改善無障礙校園環境計畫經費，縣政府將逐年補助縣內國中小校園既有校舍建物進行無障礙環境增建。

竹縣教育處長楊郡慈表示，縣內國中小校園既有校舍建物進行無障礙環境改善的內容，包括校園室外無障礙引導通路、坡道及扶手、避難層出入口、室內出入口、室內通路走廊、樓梯、昇降設施、廁所盥洗室，每個工項都需符合無障礙設計規範。

教育處同時表示，因應建築物無障礙設施設計規範修正，縣內既有校園建物無障礙設施也應與時俱進，近2年縣政府已針對39處校園無障礙環境進行改善。

其中107年度核定補助關西鎮東光國小等13校1337萬元增建無障礙昇降設備4座，另補助改善無障礙廁所、室內外通路、避難層坡道扶手、樓梯扶手，合計改善項目達20處。

108年度也核定補助新埔鎮新星國小等19校1575萬元，增建或改善無障礙昇降設備6處，另補助改善無障礙廁所、室內外通路、避難層坡道扶手、樓梯扶手、無障礙車位。