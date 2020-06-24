快訊

《若是一個人》會寂寞嗎？台語劇詮釋「單身」的多重樣貌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園民族公園戲水池何時開放？公所：觀察疫情變化決定

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園區民族公園戲水設施每年夏天都湧入眾多親子來消暑，圖為去年開放畫面。本報資料照
桃園區民族公園戲水設施每年夏天都湧入眾多親子來消暑，圖為去年開放畫面。本報資料照

炎炎夏日，桃園市連日來氣溫飆破30度，不少家長都企盼公園免費戲水設施儘早開放，桃園區民族公園戲水設施每年7到8月開放，但今年碰上新冠肺炎疫情，區公所考量疫情雖趨緩但仍未結束，戲水難保持社交安全距離，也無法戴口罩，還未決定開放時間，區長陳玉明說，目前會先進行場地清潔與消毒，並持續觀察疫情變化再決定。

桃園區轄內有永康、陽明、民族及建國公園等4處公園戲水設施，其中又以三民路、民族路交界處的民族公園最受大小朋友歡迎，近年在區公所改建之下，民族公園全面大翻新，不僅新增富士山造型遊戲場、日式涼亭等遊樂設施，既有戲水區面積也拉大。

民族公園戲水區有噴水裝置，還有稍有深度的戲水池，可讓孩子泡在水中玩樂，不過，今年碰上新冠肺炎疫情搗亂，往年都在7月開放的戲水池，開放時間仍未決定。

桃園區公所指出，市府工務局日前發文給公所表示，公園戲水設施是否在7月開放，授權各公所決定，公所考量疫情還未結束，因此仍會觀察其他區域與縣市開放情形再度決定，由於今年暑假延後到7月15日，會在暑假前積極做好場地準備，包含清潔與消毒，之後是否會開放也要持續觀察疫情動態，一切以戲水安全為重，才能玩得盡興。

疫情 新冠肺炎 口罩

延伸閱讀

桃園廉政電影節徵稿開跑 總獎金36萬元

搶三倍券商機憂真偽難辨 桃市釋疑看紙質反光數字

端午連假警方加強取締違規 環保局消毒85處公共場域

影／清涼一夏！竹南頭份獅山親子公園提前噴水

相關新聞

搶三倍券商機憂真偽難辨 桃市釋疑看紙質反光數字

政府發放振興三倍券即將起跑，桃園市府經發發局今天下午與經濟部中小企業處、商圈業者舉辦振興三倍券商圈推廣說明會，與會業者擔...

桃園民族公園戲水池何時開放？公所：觀察疫情變化決定

炎炎夏日，桃園市連日來氣溫飆破30度，不少家長都企盼公園免費戲水設施儘早開放，桃園區民族公園戲水設施每年7到8月開放，但...

桃園廉政電影節徵稿開跑 總獎金36萬元

桃園市政府與法務部廉政署攜手舉辦109年桃園廉政電影節，今天宣布徵稿競賽開跑，即日起至10月4日開放桃園市及竹竹苗等鄰近...

桃園資源回收「小蜜蜂」增加 弱勢者有補助金能顧溫飽

桃園市環境清潔稽查大隊今天在大溪區仁武桃樂資收站辦理端節資收關懷活動，並指出去年首度試辦資收關懷計畫，共有258人次受惠...

桃園龍潭車禍1~5月比去年多122件 警方啟動交通大執法

桃園市龍潭警分局轄區1至5月交通事故造成人員傷亡的案件，與去年同期比較增加122件，其中死亡案有7件，比去年同期增加4件...

關西服務區攜手講客電台 不僅吃得到更聽得到客家味

國道3號關西服務區從7月1日開始，將播送講客廣播電台節目，讓來休憩的旅客不僅在服務區內吃得到道地的客家料理，還能享受到客...

影／更生人段樹文就職桃市議員 下跪獻花謝9旬老母

桃園市無黨籍議員段樹文因同區7連霸議員劉茂群解職後遞補，市議會今天下午3點舉行宣誓就職典禮，段樹文過去曾被列為十大槍擊要...

影／更生人段樹文就職桃市議員 下跪獻花謝9旬老母

桃園市無黨籍議員段樹文因同區7連霸議員劉茂群解職後遞補，市議會今天下午3點舉行宣誓就職典禮，段樹文過去曾被列為十大槍擊要...

青塘園景觀台周邊綠油油似草地 民眾擔心不慎落水

桃園市中壢區青埔的青塘園遊客中心景觀台周邊近日遭水芙蓉及布袋蓮佔滿，遠看如一片綠油油的草地，民眾擔心擔心可能使人誤以為是...

竹縣議員吳發仁病逝 地方均感震驚不捨

新竹縣議員吳發仁23日清晨因病過世，他過去曾任關西鎮民代表、兩屆關西鎮長及縣議員多年，為在地貢獻良多，2年前鎮長任滿，改...

年付112萬元租私地辦公 苗栗三灣鄉公所自己的家今天動工

全台唯一沒有自有土地，租地辦公的苗栗縣三灣鄉公所，今天終於動工蓋自己的辦公廳舍，工程經費逾1.1億元，鄉長温志強期許，新...

端節連假竹市推山、海線旅遊攻略 採荔枝嘗海鮮賞海景

端午連假新竹市多家飯店訂房達9成，7、8月暑假假日訂房也突破7成，新竹市政府搶攻後疫情時期旅遊商機，應景推出山線、海線旅...

熱門新聞

柯文哲宣布：高中職學生卡綁三倍券悠遊付共加碼1000元

金門限定！1+1振興券7/17開始發放 民眾花2千領4千

端午連假明天啟動 暢遊台中交通疏運看這邊

大巨蛋又偷裝吸音棉 柯文哲：遠雄、建管處搞什麼鬼？

許崑源今火化27日告別式 陳其邁捻香

第一座可可創生莊園 誕生雲林

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。