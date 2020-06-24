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桃園民族公園戲水池何時開放？公所：觀察疫情變化決定
炎炎夏日，桃園市連日來氣溫飆破30度，不少家長都企盼公園免費戲水設施儘早開放，桃園區民族公園戲水設施每年7到8月開放，但今年碰上新冠肺炎疫情，區公所考量疫情雖趨緩但仍未結束，戲水難保持社交安全距離，也無法戴口罩，還未決定開放時間，區長陳玉明說，目前會先進行場地清潔與消毒，並持續觀察疫情變化再決定。
桃園區轄內有永康、陽明、民族及建國公園等4處公園戲水設施，其中又以三民路、民族路交界處的民族公園最受大小朋友歡迎，近年在區公所改建之下，民族公園全面大翻新，不僅新增富士山造型遊戲場、日式涼亭等遊樂設施，既有戲水區面積也拉大。
民族公園戲水區有噴水裝置，還有稍有深度的戲水池，可讓孩子泡在水中玩樂，不過，今年碰上新冠肺炎疫情搗亂，往年都在7月開放的戲水池，開放時間仍未決定。
桃園區公所指出，市府工務局日前發文給公所表示，公園戲水設施是否在7月開放，授權各公所決定，公所考量疫情還未結束，因此仍會觀察其他區域與縣市開放情形再度決定，由於今年暑假延後到7月15日，會在暑假前積極做好場地準備，包含清潔與消毒，之後是否會開放也要持續觀察疫情動態，一切以戲水安全為重，才能玩得盡興。
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