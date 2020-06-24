桃園廉政電影節徵稿開跑 總獎金36萬元

桃園市政府與法務部廉政署攜手舉辦109年桃園廉政電影節，今天宣布徵稿競賽開跑，即日起至10月4日開放桃園市及竹竹苗等鄰近縣市的大專生與高中職學生投稿，將誠實、信用、公平、正義及廉潔等價值融入微電影創作，大專青年組第1名獎金7萬元，總獎金高達36萬元，詳情可上https://sites.google.com/view/109ethics網站查詢。

桃園市政府政風處指出，為推廣校園誠信及品格教育，將正確廉政知能向下扎根，自前年起即跳脫傳統廉政宣導作法，以微電影徵稿形式來提倡誠信廉潔，宣導對象延伸至高中職校園，今年擴大活動徵稿對象增列大學青年組，鼓勵更多學生發揮創意。

桃園廉政電影節開放個人與團隊投稿，徵稿以清廉為主題，鼓勵學生就政府機關、學校、社團以及家庭等環境中，可體現並傳達出誠實、信用、公平、正義及廉潔等價值理念，可透過鏡頭紀錄家庭生活、校園故事、城鄉新聞、社會脈絡等，拍出包含廉政價值意象的微電影，藉此感染校園每名學子，進而成為一位誠實、信用及守法的人。

為吸引各校學生參與今年度廉政電影節盛事，桃園廉政電影節總獎金近高達36萬元，大專青年組前三名分別為7、5、3萬元，中學組前三名分別為5、3、2萬元，另分設佳作數名及網路人氣獎，詳情可上活動官網查詢，投稿日將至10月4日截止。