新竹縣議員吳發仁病逝 遺缺3個月內補選

新竹縣議員吳發仁昨天清晨病逝，享壽64歲，縣選委會表示，吳發仁遺缺將依地方制度法，於3個月內辦理補選。吳發仁曾擔任關西鎮長，屆滿後107年回鍋參選縣議員，順利當選。

吳發仁從參選關西鎮民代表開始，投身民選公職，接著參選新竹縣議員，當選第15、16屆議員，後來，轉戰參選關西鎮長，順利在第16屆當選、並在第17屆連任成功。吳發仁在鎮長2任屆滿後，回鍋參選竹縣議員，並在107年當選為本屆縣議員。

新竹縣選委會表示，依地方制度法第81條規定，縣議員辭職、去職或死亡，缺額達總名額3/10以上，或同一選舉區缺額達1/2以上，均應補選。

新竹縣選委會說，由於吳發仁所遺任期超過2年，所屬的選區關西鎮議員席次又僅為2席，因此，將在3個月內辦理補選。

新竹縣長楊文科說，對於吳發仁突然逝世，深表遺憾與不捨，也將慰問吳發仁的親屬致意。