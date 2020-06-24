無人機空域大幅開放 苗栗縣辦空拍暨AI大賽

苗栗縣政府今天表示，在軍方同意縮小無人機禁限航區範圍後，苗栗境內空域大幅開放，將舉辦空拍微電影暨智能AI大賽，提供優渥獎金吸引全國飛手參賽，推展無人機科技應用。

苗栗縣政府勞工及青年處長彭德俊指出，因應民航法無人機專章實施，國防部陸軍航特602旅劃設限制無人機飛行區域橫跨苗栗縣、台中市、南投縣，根據民航局先前公布首波的無人機飛航圖資，苗栗縣包括通霄、苑裡、西湖、銅鑼、三義、大湖、卓蘭等7鄉鎮都被劃入紅色禁限航區。

彭德俊說，縣府積極推動無人機產業，並擁有國內首座無人機術科試場，大範圍禁限航圖資不僅引發飛手關切，也將影響縣內無人機政策推廣及產業發展，經多與軍方協調並請求中央協助下，軍方終於同意縮小禁限航區範圍，將加速推展無人機產業應用與發展。

為推廣無人機與智能產業創新應用，勞青處推出「苗青啟航 Youth Fly」空拍微電影暨智能AI大賽，其中空拍微電影行銷苗栗之美總獎金新台幣30萬元，智能闖關競速也有豐厚好禮與獎金獎勵。

勞青處表示，空拍微電影大賽除強調攝影技巧、創意與美感，特別著重主題詮釋及腳本故事性，行銷苗栗之美，即日起至8月28日止受理徵件。

另外，為增進青年朋友對無人機科技應用認識，提升縣內科技領域人才扎根發展，8月1、2日將在苗栗市巨蛋體育館辦理智能AI大賽，活動內容包括趣味闖關、無人機與智能機器人合作競賽，即日起受理網路報名，網址。