搶三倍券商機憂真偽難辨 桃市釋疑看紙質反光數字

政府發放振興三倍券即將起跑，桃園市府經發發局今天下午與經濟部中小企業處、商圈業者舉辦振興三倍券商圈推廣說明會，與會業者擔心三倍券真偽難辨、換券問題，經發局表示，三倍券將自7月15日啟用，市府將結合各商圈舉辦消費振興三重加倍送「催步Go（Triple GO）」方案，配合市民限定版500元電子旅遊券、桃園夜市券加倍送好康活動，爭取暑假爆發的消費力搶食業績。

振興三倍券自7月15日領換券起跑，市府經發局、經濟部中小企業處為讓桃園市旅宿、商圈業者熟悉和推廣三倍券使用，桃園將舉辦2場三倍券商圈推廣說明會，第1場今天下午率先辦理，吸引近百人參加，第2場說明會預定7月6日舉辦。

與會旅宿、商圈業者關心三倍券使用，希望搶食三倍券帶動的消費商機，業者擔心表示，業者對三倍券開跑十分期待，但是業者至今不清楚如何辨別三倍券真偽，現金換券、核銷等問題，希望政府說明。經發局人員說明，三倍券由中央印廠印製，可從紙質及反光角度的數字辨別真偽。

經發局商業發展科長廖振宏表示，配合三倍券推出，市府舉辦全城趣購物滿額抽獎、市民限定版500元電子旅遊券抽籤，推出桃園夜市券加倍送好康，拿三倍券每200元可兌換400元夜市券，結合各商圈舉辦消費振興三重加倍送「催步Go（Triple GO）」方案，7月15日起同步在桃園各商圈及桃園好禮、好店特約店家推出，優惠之外，還有機會抽中汽車、三倍券2萬元大獎。