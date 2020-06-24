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桃園資源回收「小蜜蜂」增加 弱勢者有補助金能顧溫飽
桃園市環境清潔稽查大隊今天在大溪區仁武桃樂資收站辦理端節資收關懷活動，並指出去年首度試辦資收關懷計畫，共有258人次受惠，發放補助金43萬元，今年更從環保署爭取補助約500萬元擴大辦理，符合請領資格者，加碼補助金每月最高5000元，除可增進資源回收成效與穩定回收處理體系的運作，更能以實質行動關懷及照護弱勢族群。
市長鄭文燦說，桃園市政府105年開辦「桃樂資收站」，目前已成立156站，讓市民朋友就近把回收物拿到附近的回收站變賣，依據回收項目對應的金額儲值於市民卡內，市民卡具悠遊卡、一卡通功能，便利商店、各大賣場、大眾運輸工具都能使用，推出後獲好評。市府也與環保署合作推動「資收關懷計畫」政策，加碼獎勵桃園市的中、低收入戶或清寒家庭的資收個體業者。
環保局長呂理德表示，在桃園市從事資源回收工作俗稱「小蜜蜂」約770人，總在小巷大街穿梭做資源回收，也是主要的收入來源，近期資源回收物變賣價格崩跌直接衝擊變賣所得，除了以市民卡儲值兌換資源回收變賣金，符合關懷計畫資格者依計畫規定的項目與單價，還可請領桃園市政府加碼的補助金，每月最高5000元，感謝個體業者為資源回收與循環經濟打拚，做環保也能顧溫飽，今年至6月15日已經有331人參加，核發了171萬元加碼補助金。
環保局表示，要落實資源回收須從源頭減量開始，在產官民學共同努力下，桃園市正朝「垃圾變資源」以及「零廢棄，全回收」的願景邁進，更感謝不具名的善心人士，長期捐贈愛心物資挹注弱勢團體，與環保局共同以行動發揮拋磚引玉的影響力。
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