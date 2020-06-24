關西服務區攜手講客電台 不僅吃得到更聽得到客家味

國道3號關西服務區從7月1日開始，將播送講客廣播電台節目，讓來休憩的旅客不僅在服務區內吃得到道地的客家料理，還能享受到客語繚繞耳邊、完全客家氛圍的體驗，以在地客家文化規畫商品餐飲服務，希望讓服務區不再只是旅行途中的休息站，更成為大家的目的地。

今天上午在交通部高速公路局的見證下，新東陽集團與客家公共傳播基金會進行簽約儀式，未來將在關西服務區推出沈浸式的客家文化體驗，由講客廣播電台在每日下午進行客語節目直播。

新東陽集團副總梁誌賢表示，因為關西服務區位於客家庄，因此當初規畫時就以客家文化為主軸，商場許多美食、特產也都提供在地客家特色的商品，更設有「臻好食客棧」客家料理餐廳，讓用路人都留下深刻印象。

去年10月，新東陽更大規模斥資改裝，以綠建築概念融入客家元素裝飾的商場與休憩空間，為了讓用路人享受更完全的客家文化體驗，因此與客家公共傳播基金會的講客廣播電臺合作，希望能更加發揚客家語言文化。

促成這次合作的交通大學林崇偉教授則說，希望將服務區塑造成文化的搖籃，「過去除了產品之外，沒人把它的故事好好說出來，希望透過語言將這個文化傳遞，未來一進來服務區就能聽到客家廣播，菜單、服務語言也都將帶入客家元素。」