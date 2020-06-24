畢業要高爾夫踩獨輪車過關 桃市偏遠小校創另類特色

桃園市蘆竹區頂社國小畢業生畢業前要先通過高爾夫球（GOLF）短9洞認證洗禮「特色」，今年邁向第3年，校長陳慶安今天下午表示，今年畢業生3人和小5學生8人，先在台北球場進行高爾夫球短9洞認證傳承，拿到「準」畢業生認證，預定7月1日畢業典禮頒發證書，3名畢業生可望獎項豐碩。

蘆竹區頂社國小為非山非市偏遠小校，全校學生41人，今年應屆畢業生3人，陳慶安3年前想出點子，畢業生畢業前要先通過獨輪車、高爾夫球短9洞認證，成為該校「另類特色」。

該校學生畢業前必須通過「校本課程」獨輪車認證，小3到小6學習高爾夫球短9洞技能，陳慶安帶領畢業生3人、小5學生8人共11人，在台北球場進行短9洞認證和傳承，畢業生從小白球開球、擊球到切球、推桿驗收、傳承，陳慶安和老師、家長在場祝賀。3名畢業生說，高興通過短9洞認證，十分開心。

陳慶安也帶領畢業生在內學生19人，前往誠品書局選購自己喜歡的書1本及享用麥當勞餐，獎勵學生今年寒假完成超過10書籍閱讀，陳慶安說，該校鄰近高爾夫球場，透過與球場合作接地氣，讓小3以上學生練習揮桿、擊球技巧，加上獨輪車技藝認證、閱讀，讓學生玩得開心，校方將在畢業典禮頒發證書，讓孩子預約青春人生迎風高飛。