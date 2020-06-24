竹縣今年停辦龍舟競賽 仍點睛為鄉親祈福
端午節將至，往年新竹縣都在新豐鄉池和宮舉辦龍舟競賽，今年受新冠肺炎疫情影響而停辦，縣長楊文科、議長張鎮榮等人今天仍前往池和宮為龍舟點睛，祈求百工百業盡快復甦。
新豐鄉池和宮已連續10幾年舉辦龍舟競賽，每年都吸引大批人潮前來觀賽，為選手加油打氣、感受過節氣氛，今年受到疫情影響，為了確保參賽各隊、工作人員及縣民的安全健康，避免活動成為防疫缺口，縣府宣布停止辦理。
楊文科說，今年雖然因防疫停辦賽事，但縣府與新豐鄉公所仍在今天良辰吉時，循例在池和宮前舉行龍舟點睛祈福儀式，因為這是往年傳統習俗，有傳承意義，他也特別站上龍舟擊鼓12響，象徵12個月，上達天聽、下祈福祉，祈求疫情早日落幕，讓國人及百工百業，加快腳步恢復常態化生活。
教育處則表示，今年首度自民政處接手端午龍舟賽業務，明年將全力結合各局處，規劃更多的端午節系列活動，歡迎全國龍舟好手組團參加龍舟賽事，讓活動更精彩。
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