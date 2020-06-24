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影／更生人段樹文就職桃市議員 下跪獻花謝9旬老母

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市無黨籍議員段樹文今天宣誓就職，媽媽也親自出席。記者張裕珍／攝影
桃園市無黨籍議員段樹文今天宣誓就職，媽媽也親自出席。記者張裕珍／攝影

桃園市無黨籍議員段樹文因同區7連霸議員劉茂群解職後遞補，市議會今天下午3點舉行宣誓就職典禮，段樹文過去曾被列為十大槍擊要犯，如今就職議員備受地方關注，他今天還下跪獻花給92歲的母親黃閑妹，段母直說「要好好做，不要辜負大家」，段樹文說，擔任議員對社會不公不義不會妥協，並會盡快進入狀況爭取市民福祉。

段樹文今天在桃園地方法院庭長張益銘監誓下宣誓就職，議長邱奕勝親自主持，恭喜段樹文來到議會大家庭，肯定段有社會歷練、人民請託，相信不會辜負八德鄉親期待，段加入議會無黨團結聯盟運作，總召李家興等人也幫段披上黨團背心「戰袍」。

段樹文2018年首度參選八德區議員落選，等了1年多遞補就職，眾多親友、鄉親都親自到場見證，現場道賀聲不斷，段樹文家人還帶著高齡92歲的段母黃閑妹到場，段親自下跪獻花給媽媽，還哽咽地向媽媽道謝，他說自己心情激動，擔心媽媽受苦那麼多年，終於可以讓媽媽不再為我擔心，自己會做個更認真、更努力為市民代言的議員。

黃閑妹話不多，但看見兒子成為議員滿是欣慰，她用客家話說「自己很歡喜啦，希望段樹文好好做，不要辜負大家！」

過去曾替段樹文站台背書的桃園市長鄭文燦，今天下午也率市府團隊到場見證，並代中選會發放當選證書給段樹文，鄭說，恭喜段議員進入市議會為故鄉做更多事情，過去段擔任玉元宮主委讓信徒增加，運用廟宇資源照顧轄區學校，相信把經營經驗帶到議會，並充分反映民意需求。

段樹文說，自己是政治素人，在無黨團結聯盟支持之下，他會非常努力進入狀況，對社會不公不義不會妥協，對桃園福祉也會堅決替鄭市長團隊服務，進入桃園市議會，他會全力以赴，不負鄉親所託，少點政治，多點公益，發揚孝道。

桃園市無黨籍議員段樹文因同區7連霸議員劉茂群解職後遞補，市議會今天下午3點舉行宣誓就職典禮。記者張裕珍／攝影
桃園市無黨籍議員段樹文因同區7連霸議員劉茂群解職後遞補，市議會今天下午3點舉行宣誓就職典禮。記者張裕珍／攝影
桃園市無黨籍議員段樹文今天宣誓就職，下跪獻花給媽媽。記者張裕珍／攝影
桃園市無黨籍議員段樹文今天宣誓就職，下跪獻花給媽媽。記者張裕珍／攝影
桃園市無黨籍議員段樹文今天宣誓就職，市長鄭文燦親自祝賀。記者張裕珍／攝影
桃園市無黨籍議員段樹文今天宣誓就職，市長鄭文燦親自祝賀。記者張裕珍／攝影
桃園市無黨籍議員段樹文今天宣誓就職，市長鄭文燦發放當選證書。記者張裕珍／攝影
桃園市無黨籍議員段樹文今天宣誓就職，市長鄭文燦發放當選證書。記者張裕珍／攝影
桃園市無黨籍議員段樹文今天宣誓就職。記者張裕珍／攝影
桃園市無黨籍議員段樹文今天宣誓就職。記者張裕珍／攝影

段樹文 鄭文燦

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