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全台唯一租地辦公公所 苗栗三灣鄉新建自有廳舍

中央社 / 苗栗縣24日電

苗栗縣三灣鄉公所是全台鄉鎮市區公所中，唯一無自有土地的地方行政中心，經縣府、立委徐志榮協助爭取中央補助，今天動土新建辦公廳舍，預計明年底將有自己的「家」。

三灣鄉公所辦公廳舍新建工程今天舉行開工動土儀式，苗栗縣長徐耀昌、立委徐志榮、苗栗縣議會議長鍾東錦、三灣鄉長溫志強及多名地方首長、民代共同焚香祈福後，執鏟動土，祈求工程順利平安。

苗栗縣政府指出，三灣鄉公所是全台鄉鎮市區公所中，唯一沒有自有土地的地方行政中心，每年要向地主支付新台幣112萬元租金，財政負擔沉重，加上現有建築啟用迄今已屆53年，外牆多處剝落，內部也有滲水、壁癌等問題，有限空間無法因應日益擴充的業務需求，更難符合現行建築管理、消防避難、無障礙設施等法令規定，因此積極利用三灣都市計畫範圍內機關用地並爭取中央補助規劃辦理異地重建事宜。

103年內政部核定健全地方發展均衡基礎建設計畫，補助三灣鄉公所6500萬元，然而招標作業不順，歷經8度流標，補助款最後被收回；直到兩年前中央推動前瞻基礎建設計畫，縣府、公所及立委徐志榮協助爭取，終獲內政部補助7984萬元，加上縣府補助200萬元、公所自籌3054萬元，共計1億1238萬元，讓新建辦公廳舍工程得以展開。

徐耀昌指出，內政部前瞻基礎建設計畫共計核定苗縣銅鑼、三灣、西湖、後龍等4個鄉鎮公所辦理辦公廳舍拆除重建工程，是全國獲補助件數最多的縣市之一，希望新建工程如質如期完成，以嶄新面貌，提供鄉親更優質、便利的服務。

新建的三灣鄉公所辦公廳舍位於三灣村和平街的機關用地，新大樓規劃興建地上4層、總樓地板面積3086平方公尺（約1151坪），並融入生態、節能、健康、減碳等綠建築概念，預定110年11月底完工。

苗栗縣 綠建築 徐志榮

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