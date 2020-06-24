青塘園景觀台周邊綠油油似草地 民眾擔心不慎落水

桃園市中壢區青埔的青塘園遊客中心景觀台周邊近日遭水芙蓉及布袋蓮佔滿，遠看如一片綠油油的草地，民眾擔心擔心可能使人誤以為是陸地，踏上去而落水，後果不堪設想。養工處表示，僅針對景觀台周邊進行清汙作業，避免淤泥堆積產生惡臭，及邊坡滑動。

養工處表示，青塘園目前種植有布袋蓮、水芙蓉、菖蒲、莎草、蓮花等水生植物，正值夏季天氣炎熱，易生長的水芙蓉及布袋蓮很容易就蔓延開來，加上青塘園有外來水源補充，難免有其他水域的水生植物流入，為避免水生植物大量孳生而優養化，造成湖水含氧量過低，水中大型魚類因缺氧而大量死亡，固定每個月打撈一次控制水生植物數量，近日6月22日才剛派員前往清理。

另外，由於水芙蓉及布袋蓮有淨化水源，如吸覆重金屬等功能，且布袋蓮具景觀價值，花朵顏色鮮豔，盛開時總吸引許多民眾前往攝影，清理時只會撈除部分，保留固定區域及數量，避免蔓延至整個湖面。