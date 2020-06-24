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山本微商、桃議員端午送愛 1200顆粽香陪伴弱勢

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
楊家俍議員（右）和山本微商幸福團隊合計捐1200顆粽子。圖／桃園市議員楊家俍服務處提供
楊家俍議員（右）和山本微商幸福團隊合計捐1200顆粽子。圖／桃園市議員楊家俍服務處提供

桃園市議員楊家俍察覺今年端午節包粽送暖活動減少許多，為了讓社福機構及弱勢家庭能享受端午佳節的氣氛，今天邀山本微商幸福團隊一起到平鎮區公所捐，楊自己捐300顆粽子、山本微商幸福團隊900顆，分送樂活育幼院、桃園教養院及平鎮區公所關懷的82個弱勢家庭。

楊家俍表示，可能因為疫情關係，今年捐粽子的活動真的少了很多，山本微商是成功的微電商企業，經常投入社會關懷活動，今年還捐贈平鎮部分學校熱顯像儀，營運總裁鄭榆錚、執行長羅偉倫知道送粽子愛心活動減少，主動提議送粽子送暖，1200顆粽子除了在端午節時傳遞幸福，更希望藉此機會，呼籲社會各界多多關懷弱勢、關心樂活育幼院、桃園教養院的院童院生。

楊家俍強調，關懷行動要能夠持續不斷，需要大家源源不絕的投入，今天只是拋磚引玉，「今天端午送粽子，希望中秋也能有人送月餅」，讓弱勢家庭知道他們不孤單，一直有人守候著。

山本微商幸福團隊羅偉倫執行長說，有感於社會裡還有很多需要關懷照顧的弱勢家庭，本於取之社會、用之社會的精神，希望能夠分享幸福分享愛，這也是山本微商幸福團隊的宗旨。

平鎮區長鄭錦文表示，感謝社會善心人士的捐贈，他過去擔任社會課長時，就感受到政府對弱勢家庭的照顧還是有限，非常需要社會各界共同來幫忙，感謝楊家俍議員牽線、山本微商幸福團隊的捐贈。

鄭錦文區長也代表公所致贈感謝狀給山本微商幸福團動，由鄭榆錚營運總裁、執行長羅偉倫代表接受。

平鎮區公所區長鄭錦文贈感謝狀給山本微商幸福團隊，由鄭榆錚營運總裁（右2）、執行長羅偉倫（右1）代表接受。圖／桃園市議員楊家俍服務處提供
平鎮區公所區長鄭錦文贈感謝狀給山本微商幸福團隊，由鄭榆錚營運總裁（右2）、執行長羅偉倫（右1）代表接受。圖／桃園市議員楊家俍服務處提供

粽子 弱勢家庭 育幼院

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