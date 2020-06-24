竹縣議員吳發仁病逝 地方均感震驚不捨

新竹縣議員吳發仁23日清晨因病過世，他過去曾任關西鎮民代表、兩屆關西鎮長及縣議員多年，為在地貢獻良多，2年前鎮長任滿，改參選縣議員順利當選，未料卻因身體出狀況，較少活動，聽聞其病逝，新竹縣長楊文科、議會均表達遺憾。新竹縣選舉委員會表示，由於議員任期未滿一半，將在3個月內舉辦補選。

吳發仁從關西鎮民代表出發，曾任15、16屆縣議員，之後轉戰鎮長，順利當選16、17屆的鎮長，爭取多項公共建設、造福鎮民，2屆鎮長任滿後，吳發仁再度投入議員補選並成功回鍋，但近日因身體不適，上個月的議會定期會，也未親自出席質詢，聽聞其病逝消息，楊文科表示十分錯愕也遺憾，許多民眾也在網路上表達不捨，告別式將在，7月4日舉辦。

新竹縣選委會表示，依據地方制度法第81條，縣議員辭職、去職或死亡，其缺額達總名額10分之3以上，或同一選舉區缺額達2分之1以上，均應補選，且補選須在3個月內完成，預計將在9月底前補選，將請縣議會發函至內政部，詳細日期仍待中選會決定。