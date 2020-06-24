年付112萬元租私地辦公 苗栗三灣鄉公所自己的家今天動工

全台唯一沒有自有土地，租地辦公的苗栗縣三灣鄉公所，今天終於動工蓋自己的辦公廳舍，工程經費逾1.1億元，鄉長温志強期許，新辦公廳舍結合特產三灣梨，及客家花布、藍染意象，不僅是全鄉最高也是地標建築，帶動地方發展。

三灣鄉辦公廳舍新建工程今天上午動工，地方的大事情，社區婦女、幼兒園幼童精彩表演，立委徐志榮、苗栗縣長徐耀昌、苗栗縣議會議長鍾東錦、議員張淑芬、温宜靜、徐功凡、鄭聚然、陳光軒等人都到場，熱鬧滾滾慶祝。

三灣鄉公所租地辦公，每年繳租112萬元，造成財政負擔沉重，現有建物1967年啟用，外牆多處剝落，內部滲水、壁癌叢生等，既不符建築管理、消防避難、無障礙設施等法規，空間狹窄也無法因應業務需求，內政部2014年補助6500萬元，歷經8次流標遭收回，2018年前瞻基礎建設計畫再獲補助7984萬元，加上縣府補助200萬元、公所自籌3054萬元，啟動異地興建工程。

「三灣鄉公所自己的家終於動工了！」温志強說，三灣是全台唯一無自有土地的地方行政中心，地方爭取多年，終於開花結果，新辦公廳舍預計明年11月完工，4層樓的建築全鄉最高，屆時將是地標，周邊土地有漲價的趨勢，帶動地方從舊市區往124縣道外環道發展。