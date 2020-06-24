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年付112萬元租私地辦公 苗栗三灣鄉公所自己的家今天動工

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣三灣鄉公所興建工程今天動工，地方的大事情。記者范榮達／攝影
苗栗縣三灣鄉公所興建工程今天動工，地方的大事情。記者范榮達／攝影

全台唯一沒有自有土地，租地辦公的苗栗縣三灣鄉公所，今天終於動工蓋自己的辦公廳舍，工程經費逾1.1億元，鄉長温志強期許，新辦公廳舍結合特產三灣梨，及客家花布、藍染意象，不僅是全鄉最高也是地標建築，帶動地方發展。

三灣鄉辦公廳舍新建工程今天上午動工，地方的大事情，社區婦女、幼兒園幼童精彩表演，立委徐志榮、苗栗縣長徐耀昌、苗栗縣議會議長鍾東錦、議員張淑芬、温宜靜、徐功凡、鄭聚然、陳光軒等人都到場，熱鬧滾滾慶祝。

三灣鄉公所租地辦公，每年繳租112萬元，造成財政負擔沉重，現有建物1967年啟用，外牆多處剝落，內部滲水、壁癌叢生等，既不符建築管理、消防避難、無障礙設施等法規，空間狹窄也無法因應業務需求，內政部2014年補助6500萬元，歷經8次流標遭收回，2018年前瞻基礎建設計畫再獲補助7984萬元，加上縣府補助200萬元、公所自籌3054萬元，啟動異地興建工程。

「三灣鄉公所自己的家終於動工了！」温志強說，三灣是全台唯一無自有土地的地方行政中心，地方爭取多年，終於開花結果，新辦公廳舍預計明年11月完工，4層樓的建築全鄉最高，屆時將是地標，周邊土地有漲價的趨勢，帶動地方從舊市區往124縣道外環道發展。

鄉公所指出，新辦公廳舍基地1686坪，興建地上4層建築，樓地板總面積1151坪，建物主體以穩重、大方為設計原則，結合三灣梨、客家花布、藍染等特色，融入生態、節能、健康、減碳等綠建築概念，打造舒適、便利的辦公空間，並規畫街角公園等設施，供鄉親休閒遊憩，整體環境更加優質。

苗栗縣三灣鄉公所興建工程今天動工，地方的大事情。記者范榮達／攝影
苗栗縣三灣鄉公所興建工程今天動工，地方的大事情。記者范榮達／攝影
苗栗縣三灣鄉公所興建工程今天動工，地方的大事情。記者范榮達／攝影
苗栗縣三灣鄉公所興建工程今天動工，地方的大事情。記者范榮達／攝影
苗栗縣三灣鄉公所興建工程今天動工，新鄉公所結合地方特色設計。記者范榮達／攝影
苗栗縣三灣鄉公所興建工程今天動工，新鄉公所結合地方特色設計。記者范榮達／攝影

綠建築 苗栗縣 客家花布

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