新竹漁港南側斥資近8千萬改善 漁民、釣客安全又方便

新竹漁港南側周邊海岸環境改善工程今天開工，市府產業發展處指出，將斥資7950萬元改善漁港南側環境，整修碼頭下沉的路面，徹底解決困擾漁民多時的排水不良問題，釣魚平台也針對釣客需求改善與安全強化，打造觀光、產業功能兼具的漁港，預計明年2月完工。

開工典禮由副市長沈慧虹主持祈福儀式，她說，新竹漁人碼頭是市府推動的重大計畫之一，打造出魚鱗天梯、風箏賽場與親子沙灘等熱門景點，持續改善基本設施，此次工程分期分區改善漁港基本設施，包含改善漁港常見的碼頭道路沉陷，增加讓漁民使用更方便的設施，打造出安全與美觀的漁港公共空間。

市府產發處張力可說，此項新竹漁港改善工程是前瞻計畫水環境補助，改善漁港南側碼頭道路沉陷路段，總長460公尺、道路面積1萬4350平方公尺，新建1座簡易上架場，供小型漁船筏需要整修時使用，並增加3組水電設施，讓漁船靠岸整補時更加方便，改善漁民作業環境。