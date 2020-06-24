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新竹漁港南側斥資近8千萬改善 漁民、釣客安全又方便

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導
新竹漁港南側周邊海岸環境改善工程今天開工，釣魚平台將增設樓梯及強化安全護欄等設備，讓釣客更方便安全。示意圖／市府提供
新竹漁港南側周邊海岸環境改善工程今天開工，釣魚平台將增設樓梯及強化安全護欄等設備，讓釣客更方便安全。示意圖／市府提供

新竹漁港南側周邊海岸環境改善工程今天開工，市府產業發展處指出，將斥資7950萬元改善漁港南側環境，整修碼頭下沉的路面，徹底解決困擾漁民多時的排水不良問題，釣魚平台也針對釣客需求改善與安全強化，打造觀光、產業功能兼具的漁港，預計明年2月完工。

開工典禮由副市長沈慧虹主持祈福儀式，她說，新竹漁人碼頭是市府推動的重大計畫之一，打造出魚鱗天梯、風箏賽場與親子沙灘等熱門景點，持續改善基本設施，此次工程分期分區改善漁港基本設施，包含改善漁港常見的碼頭道路沉陷，增加讓漁民使用更方便的設施，打造出安全與美觀的漁港公共空間。

市府產發處張力可說，此項新竹漁港改善工程是前瞻計畫水環境補助，改善漁港南側碼頭道路沉陷路段，總長460公尺、道路面積1萬4350平方公尺，新建1座簡易上架場，供小型漁船筏需要整修時使用，並增加3組水電設施，讓漁船靠岸整補時更加方便，改善漁民作業環境。

漁港南側凸堤的釣魚平台為了讓釣客更方便安全，將增設樓梯及強化安全護欄等設備，產發處指出，此項工程施工位置在漁港南側，主要是漁船整補作業及海巡署機關公務使用區域，假日或漁港有活動人車潮較多時，會作為臨時停車場使用，市府計畫12月底前將道路及排水溝分段優先改善完成，讓漁民及遊客的影響降到最低。

新竹漁港南側周邊海岸環境改善工程今天開工，將大幅改善漁民作業環境。示意圖／市府提供
新竹漁港南側周邊海岸環境改善工程今天開工，將大幅改善漁民作業環境。示意圖／市府提供
新竹漁港南側周邊海岸環境改善工程今天開工，預計明年2月完工。圖／ 市府提供
新竹漁港南側周邊海岸環境改善工程今天開工，預計明年2月完工。圖／ 市府提供

漁人碼頭 漁民 新竹

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