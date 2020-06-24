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端節連假竹市推山、海線旅遊攻略 採荔枝嘗海鮮賞海景
端午連假新竹市多家飯店訂房達9成，7、8月暑假假日訂房也突破7成，新竹市政府搶攻後疫情時期旅遊商機，應景推出山線、海線旅遊攻略，採荔枝、吃海產任君挑選，邀大家利用4天連假來場竹市小旅行。
市府城銷處指出，先前疫情衝擊旅宿業，住房率跌至3成，端午節連假是防疫解封後第1個連假，市府力推小旅行，業者也祭出各種優惠，讓竹市訂房率飆高，像芙洛麗大飯店已爆滿，新竹福華飯店、竹湖瑋順麗致文旅、新竹英迪格酒店都有9成的好成績。
城銷處指出，各飯店都推出不同專案，有的結合動物園專案、小塹有約小旅行住宿專案、住宿送餐1泊2食專案等，另外，7月起也將針對安心旅遊補助及振興券提出專屬住房專案，使用3倍券也有8折以上優惠。
新竹福華大飯店指出，6月底至7月初竹市府推小塹有約小旅行，目前端午連假訂房已衝到9成，7月安心旅遊補助、三倍券起跑，暑假訂房率已有近6成，看好暑期旅遊市場，業績可望持續成長。
明起4天端午連假，市府陸續推出小塹有約小旅行、荔枝節、在地私藏好粽清單，城銷處指出，市長林智堅也歡迎大家帶著三倍券來竹市旅行，許多店家都與市府合作推8折以上優惠，市府也規畫旅行路線，玩山線、海線或2天1夜山海全包，都不用煩惱。
山線攻略是6月28日前的荔枝節，現值全台產季最晚、最北端、酸甜滋味超特別的香山荔枝產期，可以來體驗採果樂趣，品嘗鮮美的荔枝；海線攻略則可走訪17公里海岸線，品嘗新竹漁人碼頭海產、沿海岸線騎腳踏車走訪魚鱗天梯、港南運河、賞蟹步道，一路到最南端的南港站在瞭望台欣賞香山溼地生態及海景。
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