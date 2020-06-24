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打造完善居住環境 桃園八德將增設12座市民活動中心

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
市長鄭文燦表示，八德地區已規畫核定12座活動中心，他笑說「里民有幸福、市長有興旺」，希望未來有更多年輕家庭願意落腳八德。記者陳夢茹／攝影
市長鄭文燦表示，八德地區已規畫核定12座活動中心，他笑說「里民有幸福、市長有興旺」，希望未來有更多年輕家庭願意落腳八德。記者陳夢茹／攝影

桃園市八德區今天啟用兩座活動中心，市長鄭文燦指出， 為因應八德地區人口成長快速，已規畫核定12座市民活動中心，屬全桃園增加最多，他強調「不僅大建設要努力做，中小型建設更不能忘」，為市民打造更完善的居住環境。

鄭文燦今天出席瑞發市民活動中心、福興市民活動中心的啟用典禮，他表示，舊有的瑞發社區活動中心歷經十幾年產權爭議，他上任後決定著手規畫與興建，該活動中心有2層樓，總樓板面積約184坪，耗資2000萬元。館舍部分，1樓為多功能集會空間，包括廚房、辦公室、儲藏室、無障礙廁所和無障礙電梯，2樓有多功能教室、兒童閱覽室等設施。

福興市民活動中心則位於八德公有零售市場二樓，鄭文燦說，八德公有零售市場自民國80年正式啟用至今，因鄰近三元宮、八德公所等單位，人潮眾多，加上福興里人口數超過1萬2千人，為八德48里之冠，二樓空間有約250坪，自商場搬遷後，市府重新規畫設計出適當空間，做為市民活動中心、關懷據點及多功能教室等用途，讓市民能增進社區情感。

福興里里長姚成達說，未來將福興市民活動中心設置靜、動態課程，如老人家喜愛的歌唱班、舞蹈班等，還有因課綱銜接不易，專程提供給小學4年級到國一學生的課輔班，希望市民能踴躍參加。

盤點八德其他正在進行中的建設，鄭文燦表示，除規畫12座市民活動中心外，捷運綠線在八德地區就設了5個車站點，綠線工期約剩6年，將密切監督進度，綠線完工後，八德地區居民搭乘捷運到台鐵桃園車站和機場捷運，並透過轉乘三鶯延伸線到雙北，享受便捷的捷運系統。

另外，鄭文燦還提及，八擴地區發展快速，核心的興仁里及福興里人口逐年成長，預估未來兩個里別人口都將突破3萬人，足以再分成5個里，因此必須提前活化相關公有設施，目前已推動八德埤塘生態公園、北區青少年活動中心等建設計畫，鄭笑說「里民有幸福、市長有興旺」，希望未來有更多年輕家庭願意落腳八德。

八德區瑞發市民活動中心有2層樓，總樓板面積約184坪，耗資2000萬元，今天舉行啟用典禮。記者陳夢茹／攝影
八德區瑞發市民活動中心有2層樓，總樓板面積約184坪，耗資2000萬元，今天舉行啟用典禮。記者陳夢茹／攝影
福興市民活動中心則位於八德公有零售市場二樓，人潮眾多，加上福興里人口數超過1萬2千人，增設市民活動中心，讓民眾聯絡感情。記者陳夢茹／攝影
福興市民活動中心則位於八德公有零售市場二樓，人潮眾多，加上福興里人口數超過1萬2千人，增設市民活動中心，讓民眾聯絡感情。記者陳夢茹／攝影

機場捷運 鄭文燦

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