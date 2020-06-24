端午節送9旬獨居老人粽子 苗栗處處有溫韾

明天是端午節，苗栗縣今天、昨天都有應節送粽子到社福機構或弱勢族群的活動，社會處處有溫情。

苗栗看守所研製的肉粽採用圓糯米、菜脯及後腿肉、胡椒、香菇等食材，遵循客家傳統做法，每年端午節熱銷達6萬顆以上，13名收容人1天要趕工生產約2500個，看守所敦親睦鄰，並關懷弱勢，聯繫戊山園老人安養護中心及幼安教養院，今天上午派員捐贈200顆肉粽。

此外，台灣郵政協會與苗栗郵局合作，昨天辦理關懷慰問獨居老人公益活動，苗栗郵局局長吳宏泰率同，探望80多名獨居老人，致贈五穀粉及麵線，並話家常，吳宏泰表示，平日郵務士投遞途中，常順道探望獨居老人，關懷生活狀況，每逢歲末佳節，更致贈年節禮品，表達慰問關懷之意。