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端午節送9旬獨居老人粽子 苗栗處處有溫韾

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗看守敦親睦鄰，並關懷弱勢，今天送粽子到戊山園老人安養護中心。圖／苗栗看守所提供
苗栗看守敦親睦鄰，並關懷弱勢，今天送粽子到戊山園老人安養護中心。圖／苗栗看守所提供

明天是端午節，苗栗縣今天、昨天都有應節送粽子到社福機構或弱勢族群的活動，社會處處有溫情。

苗栗看守所研製的肉粽採用圓糯米、菜脯及後腿肉、胡椒、香菇等食材，遵循客家傳統做法，每年端午節熱銷達6萬顆以上，13名收容人1天要趕工生產約2500個，看守所敦親睦鄰，並關懷弱勢，聯繫戊山園老人安養護中心及幼安教養院，今天上午派員捐贈200顆肉粽。

此外，台灣郵政協會與苗栗郵局合作，昨天辦理關懷慰問獨居老人公益活動，苗栗郵局局長吳宏泰率同，探望80多名獨居老人，致贈五穀粉及麵線，並話家常，吳宏泰表示，平日郵務士投遞途中，常順道探望獨居老人，關懷生活狀況，每逢歲末佳節，更致贈年節禮品，表達慰問關懷之意。

另苗栗警察分局鶴岡派出所警員廖沛軒昨天家戶訪查勤務時，發現95歲林姓獨居老人靠撿拾資源回收，及鄰居捐助食物維生，他自掏腰包購買水果、白米及罐頭等物資慰問外，端午佳節將至，還特別準備粽子過節，並通報相關單位持續關懷，苗栗分局分局長賴銘助表示，員警落實家戶訪查勤務，主動發現關懷弱勢，並適時提供援助，讓社會更加溫暖。

苗栗警察分局鶴岡派出所警員廖沛軒昨天家戶訪查勤務時，發現95歲林姓獨居老人生活困頓，自掏腰包送粽子等物資。圖／苗栗警察分局提供
苗栗警察分局鶴岡派出所警員廖沛軒昨天家戶訪查勤務時，發現95歲林姓獨居老人生活困頓，自掏腰包送粽子等物資。圖／苗栗警察分局提供
台灣郵政協會與苗栗郵局合作，昨天辦理關懷慰問獨居老人公益活動。圖／苗栗郵局提供
台灣郵政協會與苗栗郵局合作，昨天辦理關懷慰問獨居老人公益活動。圖／苗栗郵局提供

獨居老人 郵局 粽子

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