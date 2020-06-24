桃園市公務員將進補400人 增補計畫出爐

桃園人口突破225萬人，獲得行政院增補員額400人，歷經5次專案會議，這400名員額將如何運用已經定案，市府人事處今天在市政會議上進行專案報告，並表示未來將增加1個二級機關「航空城工程處」以及14個內部單位，6成人力運用在公共工程，其餘為公共服務與幕僚，市長鄭文燦請各局處分階段核實運用，未來仍會有增加空間。

桃園自2014年底升格為直轄市，5年來人口激增20萬人，今年初一舉突破225萬人，依地方行政機關組織準則，市府法定員額總數上限由7200人增至9000人，市府現有員額6052人，行政院3月27日發函給市府確定核增400人，編制員額可到6452人。

雖然桃園市編制員額來到6452人，但以9000人上限計算，核給率為71.69%，與其他改制直轄市平均核給率78%相比仍有一段差距，另從服務人口比例來看，桃園市從增員前372人降到349人，但其餘直轄市平均服務比為331人，公務員人數還是不及其他直轄市。

市府人事處副處長王崇斌今天在市政會議上報告，自5月以來歷經5次由市長主持的專案會議後已經凝聚共識，400名人力將依施政優先性、急迫性、重要性、合理性與必要性進行分配，各一級局處均有獲增人力，各局處可自今年至2022年規畫用人時程。

王崇斌說，獲增編制員額將優先支持重大工程建設能力，為因應航空城計畫進入實質開發階段，工務局之後將新增2級機關航空城工程處，另捷運工程局也增加工程人力，水務局也增加人力增設水利防災科、河岸地工程管理科。

另為促進產業發展及都市規畫與兼顧教育文化、社會福利、勞動權益及環境保護，將陸續增設都發局國土計畫科、經發局工業行政科、商業行政科、開發管理科、地政局地價科增加工業區開發股、觀旅局風景管理處景觀工程課、教育局綜合規劃科社會局新住民事務科以及勞動局就業服務處就業安全課等14個內部單位，其他局處也獲人力挹注。

鄭文燦強調，400名人力增補依據市政需要、預算負擔等考量進行，「不代表以後不會增加」，其中6成、239人投入工程技術與產業開發，3成5、141人為教育文化族群及服務，5%20人則為幕僚，請各局處依實際需求分階段運用。