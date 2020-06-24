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端午連假限定 楊梅故事園區明起試營運發客家粿粽
前身為楊梅國中校長宿舍的「楊梅故事園區」，為歡慶端午節，明天（25日）至28日將舉行「歡慶端午試營運」活動，有香包手作課程、展覽、開幕茶會及美食快閃店，歡迎民眾踴躍參加。
文化局指出，楊梅故事園區前身為楊梅國中校長宿舍，在104年時登錄為歷史建築，106年開始修復活化工程，並由客家委員會支持補助加上桃園市政府的配合款，修復經費總計約4900萬元。
楊梅故事園區修復後保存2棟建築，A棟定位為楊梅客廳，委託社團法人桃園市社會教育協進會管理，定期辦理展覽、講座與課程；B棟標租給好食多廚坊，提供簡易餐食消費空間，未來與市圖紅梅分館結合，成為楊梅藝文平台，豐富在地文化。
為慶祝端午節連假，楊梅故事園區自明天起至28日舉行「歡慶端午試營運」活動，試營運開放參觀，提供100顆客家粿粽給民眾（每日上午10：30發送號碼牌，11：00開始發放），6月25日至26日上午10點及下午2點有香包手作課程，6月28日上午10時舉辦展覽則舉辦「植物染之美—天然色再利用」展覽開幕茶會，4天連假期間皆有美食快閃店提供輕食飲品。
文化局表示，歡迎民眾踴躍報名課程活動，此外，這次試營運過後，楊梅故事園區預定在今年10月，配合楊梅國中建校紀念日正式開園，活動詳情可上楊梅故事園區粉專：https://www.facebook.com/YangmeiStoryPark查詢。
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